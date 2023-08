Procesos judiciales no le hacen daño, según una encuesta Trump es favorito a la nominación republicana

Washington- De acuerdo con el sondeo realizado por el diario estadounidense, Trump se ubica como el gran favorito con un 54 % de apoyo, muy por arriba del que se pensaba sería su gran rival en las primarias, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, que tiene un 17 %.

Mientras que el resto de aspirantes no han logrado levantar despegar, ya que el exvicepresidente Mike Pence, el senador Tim Scott y la exembajadora ante la ONU Nikki Haley tan solo cuentan con un 3 %, en tanto que el empresario Vivek Ramaswamy y el exgobernador de Nueva Jersey Chris Christie sumaron un 2 %.

The New York Times encuestó a 932 personas, con un margen de error de 3.96 puntos porcentuales, en la que comprueba que los varios frentes judiciales no conseguido menguar la popularidad de Trump de cara a las próximas elecciones de noviembre de 2024, en las que el actual inquilino de la Casa Blanca, el demócrata Joe Biden, va por su reelección.

Este sondeo se realizó entre el 23 y el 27 de julio, cuando emergieron los rumores de que el expresidente estadounidense podría ser imputado en los próximos días por haber incitado el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021.