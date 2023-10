La guerra entre Israel y Gaza pone en jaque a la economía mundial

Uno de los mayores interrogantes a los que se enfrentan los responsables políticos es qué impacto tendrá la aletargada economía china en el resto del mundo. El Fondo Monetario Internacional ha rebajado sus perspectivas de crecimiento para China en dos ocasiones este año y el martes declaró que la confianza de los consumidores es “tenue” y que la producción industrial se está debilitando. Advirtió de que los países que forman parte de la cadena de suministro industrial asiática podrían verse expuestos a esta pérdida de impulso.

En una entrevista durante su vuelo a las reuniones, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, dijo que cree que China tiene las herramientas para hacer frente a un “complejo conjunto de desafíos económicos” y que no espera que su desaceleración sea una carga para la economía estadounidense.

“Creo que se enfrentan a retos importantes que tienen que abordar”, dijo Yellen. “No he visto ni espero un contagio hacia nosotros”.

