Prepárese: guerra en Israel presiona a precios de combustibles y a la inflación

El precio del petróleo es uno de los primeros afectados con la guerra entre Israel y Hamas, lo que a su vez impactará en el precio de la gasolina y la inflación, asimismo en el caso de los estados se prevé que recibirán menos recursos del Gobierno Federal ante la compra de coberturas para la gasolina importada.

Antonio Serrano, director del Instituto de Estudios Empresariales Coahuila Sureste (IEECs), señaló que la parte petrolera está vinculada a esa parte del mundo, ante ello, la primera consecuencia fue un aumento en el precio del petróleo de menos del 5 por ciento, aunado a que los seguros aumentaron.

TE PUEDE INTERESAR: Monclovenses se quedan con las ganas de visitar Israel; por la guerra queda fuera de itinerario

Consideró que esto no es una guerra entre dos países, sino entre un grupo terrorista e Israel, en términos económicos se da un aumento en el precio del petróleo, lo que repercutirá poco en el precio de la gasolina, aunque hasta ahora no se ha visto.

“A nivel regional no hay ningún efecto, no tiene consecuencia, no tenemos nada que ver con eso, no hay nada que se relacione de nuestro estado o la parte norte con esa parte del mundo, fuera de la parte petrolera que corresponde a la Federación y no al Estado”, dijo.