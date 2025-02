Latinos contra Trump: anuncian boicot masivo contra productos de EU ante aranceles a México

A través de videos y mensajes, compartidos en plataformas como TikTok, YouTube, Facebook, X e Instagram , donde se hizo un llamado a evitar artículos con la leyenda ‘Made in USA’ (Hecho en Estados Unidos ).

LATINOS SE UNEN CONTRA DONALD TRUMP

‘Freeze Latino Movement’ es una forma de protesta contra Donald Trump y sus políticas migratorias y comerciales, que se han empezado a implementar desde que tomó posesión de la presidencia.

En las mismas redes sociales, latinos y estadounidenses aliados han documentado la situación actual que se vive en pleno temor e inseguridad. Una de las tiendas que más se ha visto afectada es Walmart, ya que se le observa completamente vacía.

El movimiento ha trascendido hasta México, donde usuarios hacen un llamado como los siguientes:

- “No compres más en Walmart y en Target. Si de verdad sientes dolor por lo que está pasando, no compres en esas tiendas que son las principales que compramos la gente hispana. No seas hipócrita y no aportes más a esas tiendas que en estos momentos nos están dando la espalda. Walmart ya comenzó a quitar todo lo relacionado con los hispanos de sus estantes”.

- “No compres en tiendas de USA, compra productos mexicanos... No vayas a Walmart, Starbucks, Sam’s, etc.”.

- “Si imponen aranceles a México... Seamos educados. Paguemos con la misma moneda, y látigo de nuestro silencio y boicot”.

- “Frente a los aranceles del loco del Capitolio, consumir sólo lo hecho en México: 1) Verificar código 750; 2) Verificar empresa fabricante; 3) Verificar sello Hecho en México”.

- “Los ‘inteligentes’ que me lapidaron por hablar de boicot a productos gringos, vayan a TikTok a enterarse del desplome de varias cadenas y de marcas que se doblegaron al gobierno gringo. En cambio, la cadena Costco se llenó de plata por estar a favor de la gente”.

