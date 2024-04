Lisa Pisano, se convierte en la segunda persona en recibir un trasplantan riñón de cerdo

NUEVA YORK- La combinación de insuficiencia cardíaca y renal significaba que Lisa Pisano estaba demasiado enferma para tolerar un trasplante tradicional y no le quedaban opciones. Los médicos del hospital NYU Langone Health de la Universidad de Nueva York elaboraron un novedoso uno-dos: implantar una bomba mecánica para mantener el latido cardíaco y luego trasplantar un riñón de un cerdo genéticamente modificado.

Pisano se está recuperando bien, anunció el equipo del NYU el miércoles. Es apenas el segundo caso de un paciente que recibe un riñón de cerdo, el primero fue el mes pasado en el Hospital General de Massachusetts, y el más reciente de una serie de intentos de hacer la realidad el trasplante de animal a ser humano.

Esta semana, la mujer de 54 años de edad tomó una andadera y dio sus primeros pasos.

“Estaba al final del camino”, dijo Pisano a The Associated Press. “Aproveché una oportunidad. En el peor de los casos, si no funcionaba para mí, tal vez funcionaría para otro y ayudaría a la siguiente persona”.