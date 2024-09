Los haitianos en Estados Unidos piden a Trump parar sus mentiras: “Estamos enojados”

Sentada al frente de una colorida vivienda al lado de una camioneta en la que vende ropa, Yolande Fertil, de 75 años, no para de mover la cabeza del malestar que le producen las palabras de Trump .

Uno de los clientes, quien no quiere decir su nombre, asegura que Trump “no respeta a ningún país ni a nadie y solo juega a la política”: “No quiere que voten por Kamala”, dice al explicar que el republicano incita al racismo.

Mientras limpia los pisos de la iglesia First Interdenominational Haitian Church, Virginia Francois manifiesta a EFE que es sólo cuestión de respeto. “Respete a la gente para que la gente lo respete”, exclama.

LA DEMOCRATIZACIÓN DE LOS MIGRANTES

Para Paul Christian Namphy, director político del Movimiento Red de Acción Familiar (FANM), es “muy grave” que Trump haya repetido esas mentiras en un debate “del cargo más alto del país, frente a la nación entera”.

Son “palabras insultantes, feas, demonizando nuestra comunidad”, asegura el activista de una de las mayores organizaciones haitianas de Florida al recordar que esta conspiración contra los haitianos se remonta a días antes.

”Es un plan para demonizar y criminalizar no solamente a la comunidad haitiana, sino a todas las comunidades inmigrantes, y también es un ataque contra personas de color en general”, señala a EFE.

”Cuando escuchamos a Elon Musk (dueño de la red X que también ha difundido la mentira), cuando escuchamos a JD Vance, para nosotros es un insulto”, reitera.