‘Se están comiendo a los gatos’: Trump repitió una falsedad sobre los inmigrantes

“ Muchas ciudades no quieren hablar de eso porque les da mucha vergüenza ”, dijo Trump. “ En Springfield se están comiendo a los perros. La gente que llegó se está comiendo los gatos. Se están comiendo a las mascotas de la gente que vive allí ”.

Las autoridades locales no han encontrado pruebas, informes creíbles ni denuncias concretas de que los residentes haitianos hayan hecho daño a las mascotas.

Eso no ha impedido que las plataformas de medios sociales estén inundadas de memes e imágenes de gatos generadas por IA en apoyo de Trump .

Jazmine Ulloa es reportera de política nacional para el Times y cubre la campaña presidencial de 2024. Tiene su base en Washington. c. 2024 The New York Times Company.

Por Jazmine Ulloa, The New York Times.