María Machado se considera candidata presidencial para próximas elecciones en Venezuela

Aunque actualmente la administración presidencial de Venezuela es gestionada por la presidenta interina, Delcy Rodríguez, tras la captura de Nicolás Maduro, se ha estimado que habrá un proceso electoral para establecer un nuevo régimen. Las últimas elecciones presidenciales en Venezuela ocurrieron en el 2018. El entonces presidente, Nicolás Maduro, ganó la reelección, y prosiguió con su mandato, establecido desde el 2013 tras la muerte del expresidente y dictador Hugo Chávez. Para las estimadas elecciones, la principal opositora del régimen de Maduro y ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, afirmó que será candidata presidencial. Machado aseguró que las elecciones serán ‘libres y limpias’, con la intención de restaurar la ‘libertad’ en Venezuela. ‘Yo seré candidata, pero podrán haber otros. A mí me encantaría competir con todo el mundo, con todo el que quiera ser candidato (...) tendremos elecciones limpias y libres’ aseguró Machado durante su estadía en Panamá.

La líder opositora asegura que la ‘culminación’ de sus esfuerzos por Venezuela, acompañados por el plan de tres fases de Estados Unidos, debe reflejarse en la elección presidencial. ‘Queremos hacer una elección impecable. Casi un 40% de los venezolanos no tuvieron la posibilidad de votar el 28 (de julio de 2024) imagínate. Por lo menos unos 4 o 5 millones venezolanos que están en el exterior inscritos en el registro’ aseveró Machado. Machado argumentó que para las siguientes elecciones se debe dar designación a un Consejo Nacional Electoral. Explicó que la nueva comisión deberá cumplir con los criterios establecidos en la Constitución venezolana. Acusó que la administración actual es ‘corrupta y fraudulenta’. A pesar de sus declaraciones, no se compartió una fecha estimada para las presuntas elecciones presidenciales. ‘Hay un proceso de desmantelamiento de un sistema represivo en Venezuela y la prueba está aquí,la presencia de expresos políticos a su lado en la conferencia, se han dado algunos pasos en el desmontaje del sistema socialista en la economía y esos son pasos importantes contra la corrupción’

Sin embargo, durante sus declaraciones de Panamá, aprovechó para agradecer la intervención de los Estados Unidos y destacó la planeación de tres fases, organizada por el Secretario de Estado, Marco Rubio. ‘Y hay claridad de que mi regreso tiene un propósito: acompañar y fortalecer el plan que ha presentado el secretario de Estado (Marco Rubio) en sus tres etapas y prepararnos para la cuarta fase; esa es la nuestra, la de la reconstrucción de nuestro país. Sí, y será pronto. Cada cosa en su momento’ destacó Machado.

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