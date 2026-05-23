María Machado se considera candidata presidencial para próximas elecciones en Venezuela

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    María Machado se considera candidata presidencial para próximas elecciones en Venezuela
    María Machado se presenta como posible candidata presidencial de Venezuela desde Panamá Vanguardia

Con base en el plan de tres fases de los Estados Unidos sobre Venezuela, la principal opositora se prepara para las posibles elecciones presidenciales

Aunque actualmente la administración presidencial de Venezuela es gestionada por la presidenta interina, Delcy Rodríguez, tras la captura de Nicolás Maduro, se ha estimado que habrá un proceso electoral para establecer un nuevo régimen.

Las últimas elecciones presidenciales en Venezuela ocurrieron en el 2018. El entonces presidente, Nicolás Maduro, ganó la reelección, y prosiguió con su mandato, establecido desde el 2013 tras la muerte del expresidente y dictador Hugo Chávez.

Para las estimadas elecciones, la principal opositora del régimen de Maduro y ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, afirmó que será candidata presidencial. Machado aseguró que las elecciones serán ‘libres y limpias’, con la intención de restaurar la ‘libertad’ en Venezuela.

‘Yo seré candidata, pero podrán haber otros. A mí me encantaría competir con todo el mundo, con todo el que quiera ser candidato (...) tendremos elecciones limpias y libres’ aseguró Machado durante su estadía en Panamá.

La líder opositora asegura que la ‘culminación’ de sus esfuerzos por Venezuela, acompañados por el plan de tres fases de Estados Unidos, debe reflejarse en la elección presidencial.

Queremos hacer una elección impecable. Casi un 40% de los venezolanos no tuvieron la posibilidad de votar el 28 (de julio de 2024) imagínate. Por lo menos unos 4 o 5 millones venezolanos que están en el exterior inscritos en el registro’ aseveró Machado.

Machado argumentó que para las siguientes elecciones se debe dar designación a un Consejo Nacional Electoral. Explicó que la nueva comisión deberá cumplir con los criterios establecidos en la Constitución venezolana. Acusó que la administración actual es ‘corrupta y fraudulenta’. A pesar de sus declaraciones, no se compartió una fecha estimada para las presuntas elecciones presidenciales.

‘Hay un proceso de desmantelamiento de un sistema represivo en Venezuela y la prueba está aquí,la presencia de expresos políticos a su lado en la conferencia, se han dado algunos pasos en el desmontaje del sistema socialista en la economía y esos son pasos importantes contra la corrupción

Sin embargo, durante sus declaraciones de Panamá, aprovechó para agradecer la intervención de los Estados Unidos y destacó la planeación de tres fases, organizada por el Secretario de Estado, Marco Rubio.

Y hay claridad de que mi regreso tiene un propósito: acompañar y fortalecer el plan que ha presentado el secretario de Estado (Marco Rubio) en sus tres etapas y prepararnos para la cuarta fase; esa es la nuestra, la de la reconstrucción de nuestro país. Sí, y será pronto. Cada cosa en su momento’ destacó Machado.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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