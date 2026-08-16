La carta de Andy

Andy cayó en la trampa de la inmediatez de las redes sociales y, en lugar de actuar con la cabeza fría y asesorarse con la cancillería mexicana y el embajador de México en Estados Unidos para dar una respuesta más institucional, se creó dos peligrosos enemigos personales, tanto Rubio como Landau, desde el momento en que en su misiva le sugiere al presidente Trump despedirlos.

Andy López Beltrán dio a conocer que recibió la notificación del gobierno norteamericano de que le fue retirada la visa para ingresar a ese país. Lo peor es la carta que López Beltrán dirigió directamente al presidente Donald Trump , acusando al secretario de Estado, Marco Rubio , y al secretario adjunto de Estado, Christopher Landau , de ser los autores de este acto politiquero y propagandístico al estilo hitleriano.

Las redes sociales estimulan las respuestas reactivas, viscerales y no razonadas, muy diferente de como sucedía antes en la política tradicional, cuando los políticos se daban el tiempo para meditar las respuestas.

Por supuesto que el presidente Trump debe haber estado enterado de esta jugada de gran significado, que compromete la relación diplomática entre ambos países. Sin embargo, una acción institucional de una nación con gran influencia global, Andy la convirtió en un pleito personal con estos dos funcionarios de altísimo nivel, responsables de la política exterior de nuestros vecinos del norte.

Ahora se complicará aún más al gobierno de la presidenta Sheinbaum dar una respuesta en un momento tan crucial como lo son las negociaciones del T-MEC.

Incluso, Andy se expone al “fuego amigo”, de funcionarios del actual gobierno que tengan guardados agravios y vean la oportunidad para cobrar las afrentas.

Más adelante, Andy remata –en su misiva– diciendo que esta es una burda y perversa canallada, repitiendo con asombrosa exactitud la confrontación de su padre con el anterior secretario de Estado del gobierno del presidente Joe Biden, Antony Blinken, así como con el embajador Ken Salazar, cuando aún era presidente.

Andy tuvo la osadía de poner en boca de su propio padre –un expresidente de México– una crítica personal al mismo presidente norteamericano de este segundo periodo, en la carta aquí referida.

Al final de su misiva, pregunta Andy al presidente Trump si... “¿no le parece un acto prepotente de su parte, que demuestra –como escribió hace poco mi padre– que usted es un gobernante en la actualidad apático y distinto al que él (AMLO) conoció y trató”.

En fin... Andy redactó una carta totalmente visceral, la cual remata con una actitud ingenua, manifestándole que queda en espera de una respuesta. En el fondo se percibe una actitud soberbia, pensando que de él tendrá respuesta personalizada.

Esto cae en el momento en que el nuevo presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, negoció con el presidente Trump la autorización para que las fuerzas especiales norteamericanas intervengan en su territorio en contra de los cárteles de la droga, en el momento en que la presidenta Sheinbaum se niega a aceptar algo similar amparada en el discurso ambiguo de la “soberanía”.