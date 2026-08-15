Abren debate en redes por captura de Ángel Aguirre y reanudación de relaciones México-Perú

CDMX.- La detención del exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, por su presunta participación en el ocultamiento de pruebas relacionadas con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, y el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre México y Perú generaron un intenso debate en redes sociales durante la semana del 5 al 11 de agosto. De acuerdo con el análisis de conversación sociodigital de MW Group, ambos temas se posicionaron entre las principales tendencias políticas en la red social X, aunque con narrativas encontradas y fuertes cuestionamientos hacia actores del gobierno mexicano.

Hoy sale de nuevo @hdemauleon con su bola mágica con la que suele saber cosas que quién sabe cómo es que las sabe.



Sobre los videos de las cámaras vigilancia del Palacio de Justicia de Iguala, que el gobernador Angel Aguirre está acusado de mandar destruir, "Nada, absolutamente... pic.twitter.com/oUQv2B8X6g — Témoris Grecko (@temoris) August 10, 2026

En el caso de Aguirre, 42.5% de las conversaciones identificadas relacionaron su detención con un supuesto intento de generar una “cortina de humo” ante el caso de Rubén Rocha Moya y los señalamientos sobre presuntos vínculos del gobierno de Sinaloa con el Cártel de Sinaloa. Los usuarios cuestionaron que existan evidencias sobre un crimen ocurrido hace 12 años, mientras, afirmaron, no se actúa de la misma manera frente a hechos actuales. Otro 15.7% de la conversación destacó los vínculos políticos entre Aguirre y el expresidente Andrés Manuel López Obrador, al recordar que el exgobernador perteneció al PRD y apoyó la candidatura presidencial de López Obrador. También circularon fotografías de ambos.

Ángel Aguirre, exgobernador de Guerrero, es vinculado a proceso por el caso Ayotzinapa. La FGR lo acusa de ocultar evidencias sobre los 43 normalistas desaparecidos en 2014. La investigación señala su relación con el crimen organizado y su participación en los eventos que... pic.twitter.com/AwSv7ypGI9 — Jorge Fernández Menéndez (@J_Fdz_Menendez) August 14, 2026

La detención y el traslado de Aguirre al penal del Altiplano concentraron 11.2% de las narrativas, mientras que 9.5% difundió señalamientos sobre la presunta participación de Lambertina Galeana, exmagistrada del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, como supuesta “testigo protegida” en el caso.

En paralelo, el restablecimiento de relaciones entre México y Perú, ocurrido después de que el gobierno peruano otorgó un salvoconducto a Betssy Chávez, también provocó posiciones divididas.

MW Group registró que 25.6% de las narrativas resaltó el papel de Brasil durante la ruptura diplomática, mientras que 25.3% criticó a la presidenta Claudia Sheinbaum por solicitar el salvoconducto para Chávez y por su postura respecto de Pedro Castillo.

En contraste, 15.6% de los usuarios afines al gobierno de Morena sostuvo que México habría “doblegado” a Perú al imponer condiciones para restablecer los vínculos diplomáticos. Otro 11.2% dirigió críticas contra Keiko Fujimori por aceptar el salvoconducto, mientras 10.9% consideró que la reanudación de relaciones fue resultado del diálogo entre ambos gobiernos.

Muchas gracias a Brasil por el resguardo de nuestra sede diplomática, residencia y otros locales de la misión diplómática de México en Perú. En este magnífico video recordamos el artículo 45 de la Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas: "En caso de ruptura de las... https://t.co/873dgsCn8S — Gerardo Rodríguez Sánchez Lara (@gerodriguezsl) August 7, 2026

El análisis también identificó una postura que exigió respeto a la democracia y la justicia peruanas, aunque reconoció la importancia económica de mantener las relaciones bilaterales. Así, ambos asuntos alimentaron una conversación digital marcada por acusaciones de motivaciones políticas, cuestionamientos a las decisiones gubernamentales y una marcada polarización entre usuarios críticos y simpatizantes de la administración federal.