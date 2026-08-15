Abren debate en redes por captura de Ángel Aguirre y reanudación de relaciones México-Perú

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    Abren debate en redes por captura de Ángel Aguirre y reanudación de relaciones México-Perú
    La captura del exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, generó división de opiniones en redes sociales. Cuartoscuro

Análisis de MW Group destaca los temas que fueron tendencia en la conversación en X

CDMX.- La detención del exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, por su presunta participación en el ocultamiento de pruebas relacionadas con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, y el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre México y Perú generaron un intenso debate en redes sociales durante la semana del 5 al 11 de agosto.

De acuerdo con el análisis de conversación sociodigital de MW Group, ambos temas se posicionaron entre las principales tendencias políticas en la red social X, aunque con narrativas encontradas y fuertes cuestionamientos hacia actores del gobierno mexicano.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/vinculan-a-proceso-a-angel-aguirre-por-desaparicion-forzada-de-los-43-de-ayotzinapa-MA22778051

En el caso de Aguirre, 42.5% de las conversaciones identificadas relacionaron su detención con un supuesto intento de generar una “cortina de humo” ante el caso de Rubén Rocha Moya y los señalamientos sobre presuntos vínculos del gobierno de Sinaloa con el Cártel de Sinaloa. Los usuarios cuestionaron que existan evidencias sobre un crimen ocurrido hace 12 años, mientras, afirmaron, no se actúa de la misma manera frente a hechos actuales.

Otro 15.7% de la conversación destacó los vínculos políticos entre Aguirre y el expresidente Andrés Manuel López Obrador, al recordar que el exgobernador perteneció al PRD y apoyó la candidatura presidencial de López Obrador. También circularon fotografías de ambos.

La detención y el traslado de Aguirre al penal del Altiplano concentraron 11.2% de las narrativas, mientras que 9.5% difundió señalamientos sobre la presunta participación de Lambertina Galeana, exmagistrada del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, como supuesta “testigo protegida” en el caso.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/padres-de-los-43-estudiantes-de-ayotzinapa-piden-que-no-paren-las-detenciones-como-la-de-angel-aguirre-EB22768792

En paralelo, el restablecimiento de relaciones entre México y Perú, ocurrido después de que el gobierno peruano otorgó un salvoconducto a Betssy Chávez, también provocó posiciones divididas.

$!México y Perú reanudaron relaciones diplomáticas, luego de haberlas roto en noviembre del año pasado.
México y Perú reanudaron relaciones diplomáticas, luego de haberlas roto en noviembre del año pasado. Especial

MW Group registró que 25.6% de las narrativas resaltó el papel de Brasil durante la ruptura diplomática, mientras que 25.3% criticó a la presidenta Claudia Sheinbaum por solicitar el salvoconducto para Chávez y por su postura respecto de Pedro Castillo.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/sheinbaum-confirma-restablecimiento-de-relaciones-diplomaticas-con-peru-seguiremos-con-la-defensa-de-pedro-castillo-HP22690755

En contraste, 15.6% de los usuarios afines al gobierno de Morena sostuvo que México habría “doblegado” a Perú al imponer condiciones para restablecer los vínculos diplomáticos. Otro 11.2% dirigió críticas contra Keiko Fujimori por aceptar el salvoconducto, mientras 10.9% consideró que la reanudación de relaciones fue resultado del diálogo entre ambos gobiernos.

El análisis también identificó una postura que exigió respeto a la democracia y la justicia peruanas, aunque reconoció la importancia económica de mantener las relaciones bilaterales.

Así, ambos asuntos alimentaron una conversación digital marcada por acusaciones de motivaciones políticas, cuestionamientos a las decisiones gubernamentales y una marcada polarización entre usuarios críticos y simpatizantes de la administración federal.

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