POLITICÓN: ¿Confesión de parte? Familia de AMLO sugiere que él es el objetivo de EU

I. YA HAY DÓNDE Sobre el caos vial que comentamos ayer por el funcionamiento de una funeraria, nos cuentan que Desarrollo Urbano, a cargo de Nayeli Castro, revisará el expediente y actuará en consecuencia. Mientras tanto, ya hubo acercamiento y resulta que recientemente rentaron el terreno contiguo para usarlo como estacionamiento. El detalle es que muchos clientes siguen dejando el coche sobre el acotamiento. Así que habrá que señalizar mejor y explicar que el estacionamiento sí existe. Porque tenerlo al lado y no usarlo ya no es falta de espacio... es falta de ganas. II. PRIMERO POR LAS BUENAS También nos dicen que en Seguridad Pública y Tránsito Municipal, a cargo de Miguel Ángel Garza Félix, estarán pendientes de la zona. Primero se invitará a los automovilistas a dejar libre el acotamiento y utilizar el estacionamiento disponible. Y si alguno de los asistentes insiste en dejar el coche donde no debe, entonces vendrá la multa. Primero por las buenas y después conforme al reglamento. Porque si ya existe un lugar para estacionarse y aun así alguien prefiere estorbar, tampoco hay que hacerle tanto al cuento.

III. NO ME AYUDES... José Ramiro López Obrador quiso defender a su sobrino Andy y terminó dejando una pregunta más interesante: si asegura que Estados Unidos “no va por el chico, sino por el grande”, ¿entonces sabe algo más sobre Andrés Manuel López Obrador? Porque hasta ahora no existe información que apunte en esa dirección. Tal vez sea una estrategia para convertir el retiro de una visa en persecución política; o quizá fue simple torpeza discursiva. Pero si la propia familia empieza a insinuar que el objetivo verdadero es el expresidente, aplica aquello de : no me ayudes, compadre. IV. ENTRE MÁS EXPLICA... Luisa María Alcalde Luján, consejera jurídica de la Presidencia de la República, insiste en que no existe ninguna “lista negra”, pero cada explicación hace más difícil creerle. Si el objetivo era analizar bots y tendencias, exhibir desde una plataforma oficial los nombres de periodistas y críticos del gobierno fue, por decir lo menos, una torpeza. Después quiso matizar: aparecer ahí no significa formar parte de una operación. Entonces, ¿para qué ponerlos? Y cuando una aclaración necesita tantas aclaraciones, es un error. V. AFERRADO Después de lo publicado aquí sobre Pablo Fernández Llamas y de preguntar por qué sigue al frente de Inspección y Verificación de Torreón, nos cuentan que el funcionario aumentó sus esfuerzos para conseguir una charla con el alcalde de Torreón. El objetivo sería convencerlo de mantenerse en el cargo. Fernández Llamas ya estuvo toda la administración anterior y, al parecer, todavía considera que puede seguir. Hay quienes entienden los cargos como una responsabilidad temporal. Otros empiezan a verlos como patrimonio. VI. SABER SALIR Y no sería el único caso. Nos dicen que varios funcionarios “heredados” siguen haciendo lo posible por permanecer. Quienes conocen las reglas no escritas de la política recuerdan una bastante simple: llega una nueva administración, se entrega el cargo y se deja que quien gobierna decida. Si además hubo malos resultados o señalamientos, con mayor razón. Entre quienes parecen resistirse está Juan Adolfo Von Bertrab. Aferrarse no siempre alarga la estancia; a veces sólo consigue que la despedida sea menos elegante.