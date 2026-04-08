Mayoría de gobernadores de la Fed apuesta por recortar tipos si la inflación cae en EU

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Internacional
/ 8 abril 2026
    Mayoría de gobernadores de la Fed apuesta por recortar tipos si la inflación cae en EU
    Tras la reunión de marzo, el propio presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, subrayó la necesidad de abordar con paciencia y atención los efectos macroeconómicos de la guerra. AP.

Durante unos 18 meses, la Fed se ha inclinado por recortar las tasas y, en sus reuniones, ha alternado entre recortar y no hacer cambios

WASHINGTON.- Una mayoría de los integrantes del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la Reserva Federal de EU es favorable a recortar el precio del dinero si la inflación se enfría en el país, según muestran las actas de su reunión de política monetaria celebrada en marzo y publicadas este miércoles.

En todo caso, esas posiciones favorables a recortar tipos se produjeron en una reunión celebrada entre el 17 y 18 de marzo, en un contexto en el que el precio del barril de crudo de Texas, el de referencia en EU, estaba en torno a los 60-70 centavos de dólar frente a los más de 90 en los que cotiza hoy.

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“Muchos participantes consideraron que, con el tiempo, probablemente resultaría apropiado reducir el rango objetivo para la tasa de fondos federales si la inflación descendiera en consonancia con sus expectativas”, explica el documento revelado hoy sobre la reunión en la que el organismo emisor decidió dejar los tipos en la horquilla 3.5-3.75% que mantiene desde diciembre.

Las minutas también revelan que algunos de los miembros de la Fed con derecho a voto consideraron que habría que haber incluido en la declaración al término de la reunión su perspectiva de que tal vez resulten “apropiados ajustes” al alza de los tipos de interés “si la inflación se mantuviera en niveles superiores” a la meta del 2% que persigue la entidad.

La junta de marzo se celebró con los datos de la inflación de febrero -que mostraron un incremento del 2.4% interanual- sobre la mesa, unas cifras que no reflejan el efecto de la subida global del precio del crudo motivado por la guerra contra Irán, que arrancó el pasado 28 de febrero.

El hecho de que la inflación se ha mantenido por encima del 2% en EU desde principios de 2021, “sumado a los posibles efectos de los acontecimientos en Oriente Medio”, hizo que los participantes del encuentro subrayaran que la subida de precios podría resultar “más persistente” de lo anteriormente anticipado.

La mayoría de los integrantes del FOMC consideró que el conflicto genera un “elevado” grado de incertidumbre económica y que la guerra “podría minar el ánimo empresarial y reducir las contrataciones” en un momento en el que el mercado laboral estadounidense se enfría.

Antes del inicio de los ataques de EU e Israel sobre Irán, la Fed parecía encaminada a reducir las tasas de manera gradual a medida que los precios parecían estar enfriándose en el país, con la inflación generada por la política arancelaria del Gobierno de Donald Trump disipándose paulatinamente.

Aunque el ritmo de esa relajación monetaria no se antojaba del todo claro para los analistas, el repunte en los precios del petróleo debido al cierre parcial del estrecho de Ormuz por parte de Teherán podría modificar la hoja de ruta.

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