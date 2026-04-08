Los líderes europeos celebran el alto al fuego entre EU e Irán

Estados Unidos e Irán acordaron el martes un alto el fuego condicional de dos semanas, que incluye la reapertura temporal del estrecho de Ormuz, tras una gestión diplomática de última hora por parte de Pakistán.

Los líderes europeos han acogido con satisfacción el acuerdo de alto el fuego entre Estados Unidos e Irán , al tiempo que han pedido la reapertura del estrecho de Ormuz y el cese definitivo de las hostilidades, incluso en el Líbano.

El ejército israelí declaró el miércoles que continuaba con los combates y las operaciones terrestres en su guerra contra la milicia libanesa Hezbolá, a pesar de la declaración de Pakistán que afirmaba que Líbano estaba incluido en el alto el fuego.

En una declaración conjunta, diez líderes, entre ellos los de Alemania, Francia, el Reino Unido, Italia y España, celebraron el alto al fuego e instaron a un “rápido progreso hacia una solución negociada sustantiva”, que, según dijeron, sería “crucial para proteger a la población civil de Irán”, garantizar la seguridad en la región y “puede evitar una grave crisis energética mundial”.

El comunicado instaba a todas las partes a implementar el alto el fuego, incluso en el Líbano. También fue firmado por los jefes de gobierno de Canadá, Dinamarca y los Países Bajos, así como por los líderes del Consejo Europeo y la Comisión Europea.

Anteriormente, el presidente francés, Emmanuel Macron, celebró el alto el fuego, pero pidió que Líbano, antiguo protectorado francés, se incluyera en el acuerdo. Afirmó que unos 15 países se movilizaron “bajo el liderazgo francés” para facilitar la reanudación del tráfico a través del estrecho de Ormuz, por donde suele transitar aproximadamente una quinta parte del petróleo mundial.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, quien ha sido el crítico occidental más acérrimo de la guerra de Donald Trump en Irán, emitió una reacción típicamente directa, diciendo que su administración “no aplaudirá a quienes incendian el mundo solo porque aparezcan con un cubo”.

En una publicación en X, dijo: “Los altos el fuego siempre son buenas noticias, especialmente si conducen a una paz justa y duradera. Pero este alivio momentáneo no puede hacernos olvidar el caos, la destrucción y las vidas perdidas”.

El canciller alemán, Friedrich Merz, celebró el alto el fuego y pidió el fin definitivo del conflicto. El objetivo ahora es «negociar una solución duradera a la guerra en los próximos días», declaró en un comunicado. «Esto solo se puede lograr mediante la diplomacia».

Merz, al igual que su homólogo británico, Keir Starmer, intentó evitar enemistarse con Trump por los ataques, aunque los aliados europeos se ganaron de todos modos la ira de Trump por negarse a unirse a su guerra.

Starmer, que viajará al Golfo el miércoles, escribió en X: “Junto con nuestros socios debemos hacer todo lo posible para apoyar y mantener este alto el fuego, convertirlo en un acuerdo duradero y reabrir el estrecho de Ormuz”.

La jefa de la diplomacia de la UE, Kaja Kallas, que se encuentra de viaje en Arabia Saudí, describió el acuerdo como un «paso atrás en la escalada de tensiones».

«Crea una oportunidad muy necesaria para rebajar las amenazas, detener los misiles, reanudar el transporte marítimo y crear un espacio para la diplomacia que conduzca a un acuerdo duradero», escribió en X, instando a la reapertura del estrecho de Ormuz.

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, instó a todas las partes a respetar el alto el fuego «para lograr una paz sostenible en la región». Dos días antes, el ex primer ministro portugués había advertido que cualquier «ataque contra infraestructura civil, en particular instalaciones energéticas», sería «ilegal e inaceptable.

Esto se aplica a la guerra de Rusia en Ucrania y se aplica en todas partes». Si bien su publicación no mencionaba a Trump, se produjo tras la amenaza del presidente estadounidense de destruir las centrales eléctricas y los puentes de Irán.

El secretario general del Consejo Noruego para los Refugiados, Jan Egeland, calificó el alto el fuego como una «magnífica noticia» para la población civil a ambos lados del Golfo.

«Ahora podemos ampliar la ayuda a los millones de refugiados y desplazados en Irán. Pero solo recibimos financiación parcial de los países escandinavos. ¿Cómo es posible que haya miles de millones para la guerra, pero no fondos para las víctimas de la guerra?», escribió en X.