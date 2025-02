Mike Pence emerge como uno de los pocos republicanos dispuestos a desafiar a Trump 2.0

“ Estamos marcando bolas y strikes aquí ”, dijo Pence a The Associated Press.

Pence y quienes trabajan con él en Advancing American Freedom (AAF), su grupo de defensa política, enfatizan que no buscan asumir el rol de “Nunca Trump”. Tienen la intención de alabar al gobierno cuando estén de acuerdo, pero expresar preocupaciones cuando no lo estén, abogando por longevos principios conservadores que han caído en desuso a medida que la marca de populismo “Hagamos grande a Estados Unidos otra vez” de Trump ha tomado fuerza.

La AP se sentó recientemente con Pence para discutir sus esfuerzos y su relación con Trump, incluyendo un apretón de manos muy observado en el funeral del presidente Jimmy Carter y la falta de reacción de su esposa mientras el 45to y 47mo presidente estadounidense tomaba asiento. Aquí hay una transcripción de esa conversación, que ha sido editada ligeramente por razones de espacio y claridad:

THE ASSOCIATED PRESS: ¿Cuál considera que es su papel y el papel de AAF en los próximos cuatro años?

PENCE: “Ser un ancla a barlovento... Encontré esa línea, creo, en un libro de Herman Melville hace mucho tiempo”.

“El viento sopla en la dirección de más gobierno. Y creo que es papel de los conservadores anclar al partido para que cuando sople el viento, poner el ancla a barlovento para mantenerse firme y, con suerte, hacer una pequeña parte para sostener, ya saben, mantener el barco del Estado en los principios que realmente acuñaron mi carrera en este movimiento”.

“Una defensa fuerte, el liderazgo estadounidense del mundo libre, gobierno limitado, responsabilidad fiscal, crecimiento, el derecho a la vida, valores tradicionales —esos eran los valores que me atrajeron al Partido Republicano. Y todavía creo que son los ideales atemporales del partido de Lincoln. Así que quiero hacer mi parte, incluso como exfuncionario electo, para usar lo que queda de mi plataforma para ser un campeón de esos principios”.

THE ASSOCIATED PRESS: ¿Cómo elige sus batallas?

PENCE: “Bueno, para mí, siempre son los principios primero. No es personal. Fui a la investidura el mes pasado y me conmovió mucho la avalancha de palabras amables y expresiones de aprecio de antiguos colegas, incluidos muchos miembros de nuevo gobierno que me encontré en los pasillos. Y vi al secretario de Estado (Marco) Rubio. Le di un abrazo, le dije lo orgulloso que estaba de él. Lo habíamos elogiado desde aquí cuando fue nominado. Debo haber visto o interactuado con aproximadamente la mitad del gabinete entrante”.

“Fuimos al funeral de Carter. Y el presidente y yo tuvimos un intercambio muy cordial. Sabes, él venía bajando por la fila frente a nosotros en la Catedral Nacional y dijo: ‘Hola, Mike’. Y yo estaba de pie, extendí mi mano y dije: ‘Felicidades, señor presidente’. Y pude ver que su expresión se suavizó. Y él dijo: ‘Gracias’. Y Melania extendió la mano y yo dije: ‘Felicidades, Melania’. Y, ya sabes, las personas que me conocen saben que no es personal. Desde hace mucho tiempo perdoné al presidente por cualquier diferencia que tuviéramos al final de nuestro gobierno. Todavía tenemos esas diferencias, ya que el presidente sigue sosteniendo la opinión de que, hasta donde yo sé, tenía alguna autoridad que no tenía bajo la Constitución o las leyes del país. Pero de corazón, he orado a menudo por el presidente”.

“Y así, para responder a su pregunta, creo que la forma en que queremos abordar esto es con integridad hacia el principio. Y estoy muy alentado. Creo que el gobierno de Trump ha tenido un gran comienzo... Estoy muy complacido con que el presidente esté deshaciendo las políticas fronterizas de Biden y restableciendo las políticas que negociamos y establecimos que aseguraron la frontera. Pero, ya saben, con respecto a la nominación de RFK... para mí, comenzaría y terminaría con el derecho a la vida... Vi la nominación de un partidario de los derechos al aborto como secretario de HHS como un cambio drástico de 50 años de fuerte liderazgo pro-vida en HHS bajo gobiernos republicanos. Así que pensamos que era importante hablar al respecto. Y recibimos mucho aliento silencioso sobre eso”.

THE ASSOCIATED PRESS: ¿Aliento silencioso?

PENCE: “Bueno, recibimos mucho aliento silencioso de personas que, por alguna razón, no se sintieron obligadas a unirse a nosotros en ese coro. Pero pensé que era un punto importante que debíamos hacer. Y, ya saben, continuaremos abogando al respecto”.

THE ASSOCIATED PRESS : ¿Por qué los republicanos son tan reacios a hablar públicamente?

PENCE: “Nunca especulo sobre motivos. Saben, no soy nuevo en la ciudad. He librado batallas solitarias antes”.