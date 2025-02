Mueren 54 personas y hieren a 158 más en ataque a mercado en Sudán

EL CAIRO.- Al menos 54 personas fallecieron y 158 resultaron heridas, luego de que un notorio grupo paramilitar denominado Fuerza de Apoyo Rápido atacara un mercado en Sudán.

De acuerdo a las autoridades del país africano, el hecho ocurrió en la ciudad de Omdurman, indicó en un comunicado el Ministerio de Salud sudanés.

TE PUEDE INTERESAR: Trump busca ampliar su poder, desatando el caos y una posible crisis constitucional

El ataque del grupo paramilitar fue en el mercado Sabrein, no obstante, de momento no ha habido comentario de las FAR.

Khalid al-Aleisir, ministro de cultura y portavoz gubernamental, condenó el ataque, señalando que muchas de las víctimas eran mujeres y niños, además de que causó amplia destrucción a propiedades públicas y privadas”.

“Este acto criminal se suma al historial sangriento de esta milicia”, indicó el ministro en un comunicado. “Constituye una flagrante violación del derecho internacional humanitario”.

El Sindicato de Médicos de Sudán condenó el ataque, indicando que un proyectil cayó a metros del hospital al-Naw, que recibió a la mayoría de las víctimas del mercado.

Señaló que la mayoría de los cuerpos llevados al hospital eran de mujeres y niños, agregando que en el hospital faltan equipos médicos, especialmente cirujanos y enfermeras.