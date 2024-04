Nika Shakarami, activista iraní de 16 años fallecida en 2022 fue asesinada por agentes del Estado, dice BBC

LONDRES- En un artículo publicado por la cadena pública británica titulado “ Secret document says Iran security forces molested and killed teen protester ” escrito por Bertram Hill, Aida Miller y Michael Simkin los autores que obtuvieron un informe señalado como “altamente confidencial” que presuntamente fue elaborado por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), en el que se realizó un resumen referente al caso de Shakarami en el que se identifican a sus tres presuntos asesinos así como al mando que los solapó.

Así mismo, en el articulo de la BBC se precisa que “ el movimiento Mujer, Vida, Libertad ” nació pocos días antes de lo ocurrido a Shakarami como respuesta a el fallecimiento de muerte de Mahsa Amini de 22 años, quien perdió la vida como consecuencia de las heridas sufridas cuando se encontraba bajo custodia policial, de acuerdo a una misión de investigación de la ONU, tras ser acusada de no usar de manera correcta su hijab.

Antes de que Shakarami desapareciera, la joven fue filmada la noche del 20 de septiembre cerca del parque Laleh en el centro de Teherán, a ella se le observa de pie sobre un contenedor de basura prendiendo fuego a hijabs, describen Hill, Miller y Simkin, y añaden que también en el video se ven a otras personas a su alrededor que expresaban “muerte al dictador”, en relación con el líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei. Lo que Shakarami no se percató, prosiguen los autores del artículo, en ese momento ella estaba siendo vigilada, de acuerdo al informe clasificado.

De acuerdo con el informe, “ La acusada [Nika] estaba constantemente jurando y cantando”, dijo a los investigadores para el informe. ”En ese momento, había otras 14 mujeres detenidas en la estación y mi percepción era que ella podía agitar a las demás. ”Me preocupaba que pudiera causar disturbios” ”, cita la BBC, continúa citando, “” Arash Kalhor le amordazó la boca con los calcetines, pero ella empezó a luchar. Entonces Sadegh Monjazy la puso en el congelador y se sentó sobre ella. La situación se calmó”, dijo a los investigadores. ”No sé qué pasó, pero después de unos minutos empezó a maldecir. No podía ver nada, sólo podía oír peleas y golpes” ”.

Así mismo, de acuerdo con los autores que después de qu Shakarami fuera agredida sexualmente en el informe se precisa: “”Sólo estaba pensando en cómo trasladarla y no le hice preguntas a nadie. Sólo pregunté: ‘¿Está respirando?’ Creo que fue Behrooz Sadeghy quien respondió: ‘no, está muerta’”. ”Ya teníamos muertes en nuestras estaciones y no quería que el número aumentara a 20”, dijo Naeem 16 a la investigación. ”Traerla a la base no habría resuelto ningún problema”, describe uno de los presuntos involucrados en el fallecimiento de la joven activista.

