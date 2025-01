Nueva Jersey busca impugnar orden ejecutiva sobre ciudadanía por nacimiento

NUEVA JERSEY.- Nueva Jersey y más de una docena de estados dijeron que impugnarán la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que pone fin a la garantía constitucional de la ciudadanía por derecho de nacimiento.

El fiscal general demócrata de Nueva Jersey, Matt Platkin, quien lidera un grupo de 18 estados para evitar que la orden trascienda, dijo que los presidentes tienen un amplio poder, pero no son reyes.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Ya comenzó! Donald Trump ordena el cierre de la página web de la Casa Blanca en español y sus redes sociales

Platkin y los defensores de los derechos de los migrantes señalan la 14ª Enmienda de la Constitución que dice que las personas nacidas en Estados Unidos y sujetas a su jurisdicción son ciudadanos, afirmando que está claro que se aplica a las personas cuyos padres no eran ciudadanos legales en el momento de su nacimiento.

Ésta ha estado vigente durante décadas y consagrada en la 14ª Enmienda de la Constitución, dicen los partidarios. Pero Trump y sus aliados disputan la interpretación de la enmienda y dicen que se necesitan estándares más estrictos para convertirse en ciudadano.

La orden cuestiona que la 14ª Enmienda extienda automáticamente la ciudadanía a cualquier persona nacida en Estados Unidos.

Ésta nació en las secuelas de la Guerra Civil y fue ratificada en 1868. Dice: “Todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de Estados Unidos y del estado en el que residen”.

La orden de Trump excluye a las siguientes personas de la ciudadanía automática: aquellas cuyas madres no estaban legalmente en Estados Unidos y cuyos padres no eran ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes legales; personas cuyas madres estaban en el país legalmente pero de manera temporal y cuyos padres no eran ciudadanos o residentes permanentes legales.

Por otro lado, continúa prohibiendo a las agencias federales reconocer la ciudadanía de las personas en esas categorías; y entra en vigor 30 días a partir del martes, el 19 de febrero.