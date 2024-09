Otra vez Donald Trump en riesgo: tiroteo se registra cerca de su club de golf; ‘está a salvo’, dice su equipo

Steven Cheung, director de comunicaciones de la campaña de Trump, indicó en un breve comunicado a la prensa: “ El presidente Trump está a salvo tras los disparos ocurridos en las proximidades. No hay más detalles disponibles en este momento ”.

Teri Barbera, portavoz de la Oficina del Sheriff del Condado de Palm Beach, confirmó al diario ‘New York Times’ que hubo un tiroteo “en las cercanías del campo” de golf y que se ha detenido a una “persona de interés”.

Fuentes policiales dijeron al ‘New York Post’ que dos individuos intercambiaron disparos fuera del campo de golf y que “los tiradores se estaban apuntando entre sí” y no al candidato republicano, aunque esta versión aún no ha sido confirmada oficialmente.

El Servicio Secreto emitió un comunicado señalando que “en colaboración con la Oficina del Sheriff del Condado de Palm Beach, está investigando un incidente de protección que involucra al expresidente Donald Trump, ocurrido poco antes de las 14:00 (18:00 GMT). El expresidente está a salvo”.