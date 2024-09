Donald Trump se enfrenta a sus propias consecuencias en el debate apenas unos meses después de beneficiarse de la victoria de Joe Biden

” Creo que el contraste podría haberse hecho más nítido con lo que sus políticas han hecho en los últimos tres años y medio ”, dijo la senadora republicana Shelley Moore Capito de West Virginia en una crítica del enfoque del expresidente. ” Eso es en lo que me habría centrado ”.

El expresidente, que desafió las convenciones con una aparición sorpresa el martes por la noche en la sala de prensa posterior al debate, insistió en que ganó la noche, aunque también criticó a los moderadores de ABC por ser injustos . Fue un reconocimiento tácito de que no logró lo que quería contra Harris. Trump y algunos de sus aliados en publicaciones en línea especularon sobre castigar a ABC quitándole su licencia de transmisión (la cadena no necesita una licencia para operar, pero las estaciones individuales sí) o negando el acceso a sus periodistas.

“ En el mundo del boxeo o la UFC, cuando un boxeador es golpeado o noqueado, se levanta y grita: “¡EXIJO UNA REMATCH, EXIJO UNA REMATCH! ”. Bueno, no es diferente con un debate”, escribió Trump, mientras proclamaba su victoria. “ Ella fue golpeada brutalmente anoche... entonces, ¿por qué haría una revancha? ”.

La campaña de Harris lanzó inmediatamente la idea de un segundo debate. Fox News ha propuesto un enfrentamiento en octubre, pero con moderadores que Trump ha indicado que no prefiere. Y dijo a través de su cuenta Truth Social el miércoles que no hay necesidad de una segunda ronda.

Harris obtuvo el respaldo de la estrella de la música y la cultura Taylor Swift, mientras que una serie de comentaristas políticos y estrategas de ambos partidos expresaron un amplio consenso de que ella superó a Trump. Aun así, no hubo evidencia de que el debate produjera cambios inmediatos y amplios a favor de Harris entre las personas que lo vieron, y la campaña de Trump señaló informes de noticias que mostraban voces de votantes indecisos que no se inclinaban por ella.

Su campaña no estaba considerando ningún cambio de estrategia o de personal, dijo un funcionario que no estaba autorizado a hablar públicamente por su nombre. Trump tocó los puntos que necesitaba tocar, dijo el funcionario, y el debate se sintió desequilibrado porque Harris no fue presionada por los moderadores, especialmente por alejarse de sus posiciones anteriores, más liberales, sobre algunos temas.

Los principales asistentes de campaña de Harris estaban satisfechos con su desempeño, pero aún así ven una carrera 50-50. El debate en su opinión fue una oportunidad maximizada: Harris comunicó sus prioridades y responsabilizó a Trump frente a una audiencia nacional, incluidos los votantes que estaban sintonizando la campaña por primera vez. Su trabajo durante las próximas ocho semanas, dicen, es capitalizar el desempeño alcanzando y organizando a su coalición objetivo.

Aproximadamente 6 de cada 10 espectadores del debate dijeron que Harris superó a Trump, mientras que aproximadamente 4 de cada 10 dijeron que Trump hizo un mejor trabajo, según una encuesta rápida realizada por CNN. Antes del debate, los mismos votantes estaban divididos en partes iguales sobre si Trump o Harris ganarían.

La gran mayoría de los observadores del debate entrevistados, que no reflejan las opiniones de todo el público votante, también dijeron que el evento no afectaría sus votos en las elecciones. Las percepciones de los dos candidatos se mantienen en gran medida sin cambios.

“Dice muchas cosas. Y ha dicho tantas cosas a lo largo de los años. Y si quieres internalizar eso de una manera que creas que es diferente del pasado, mi punto es que eso no hace mucha diferencia”, insistió el senador Mike Braun, republicano por Indiana.

Sin embargo, con batallas pendientes por el control de la Cámara y el Senado, los republicanos en el Capitolio se encontraron respondiendo por las declaraciones más extravagantes de Trump, en particular su afirmación de que los inmigrantes haitianos en Ohio están comiendo gatos y perros domésticos.

Cuando se le preguntó al senador de Florida Rick Scott sobre la idoneidad de los comentarios de Trump, remitió las preguntas a Hung Cao, el candidato republicano al Senado en Virginia. “El presidente Trump es el presidente Trump, y hay que admirarlo por eso”, dijo Cao.

El gobernador republicano de New Hampshire, Chris Sununu, reconoció que Harris ganó según los estándares tradicionales de los debates, pero no logró convencer a los votantes indecisos centrados en sus condiciones económicas.

“La mayoría de esos votantes indecisos todavía se guían por los resultados”, dijo Sununu en CNN, y agregó que Trump todavía tiene oportunidades de influir en los votantes si se concentra en la economía, la inmigración y, especialmente, la política exterior.

Sin embargo, incluso cuando habló de política, Trump les dio un garrote a los demócratas con sus respuestas sobre la atención médica. Después de postularse dos veces a la presidencia con promesas de derogar y reemplazar la Ley de Atención Médica Asequible, comúnmente llamada “Obamacare”, Trump insistió falsamente en que salvó la ley de 2010. Al mismo tiempo, Trump mantuvo sus promesas de larga data de reemplazar la ley con algo mejor, pero cuando se lo presionó reconoció que todavía no tenía una propuesta específica.

“Tengo conceptos de un plan”, dijo Trump en un comentario que se convirtió rápidamente en material para memes y productos en línea.

Braun prometió que esos votantes escucharán más sobre los logros y propuestas del Partido Republicano, pero reconoció que tal vez no sea Trump el que lidere ese esfuerzo: “Ya sea que lo haga él o que tengamos que hacerlo el resto de nosotros, el caso se resolverá entre ahora y el 5 de noviembre”.

Por Adriana Gómez Licon, Bill Barrow, Mary Clare Jalonick, Michael T. Price y Zeke Miller, The Associated Press.