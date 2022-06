Papa vitupera la brutalidad rusa y elogia el heroicidad ucraniano

El pontífice expresó sus comentarios sobre la guerra en Ucrania en una reunión con editores europeos de revistas jesuitas el mes pasado, de la que hoy se publicaron extractos en los diarios italianos La Stampa y Avvenire.

TE PUEDE INTRESAR: ‘Dios es padre y no reniega de ninguno de sus hijos’, dice Papa Francisco a comunidad LGBT+

Si bien censuró la invasión rusa, el papa Francisco también insistió en que no hay “buenos y malos” y que en cierta medida, Rusia se vio provocada por la expansión de la OTAN hacia el este.

TE PUEDE INTRESAR: Nombra papa Francisco a 21 nuevos cardenales

“Alguien podría decir en este momento, ‘¡pero está usted a favor de Putin!’. No, no lo estoy”, comentó Francisco. “Sería simplista y erróneo decir eso. Simplemente me opongo a reducir la complejidad a la distinción entre bueno y malo, sin pensar en las raíces e intereses, que son muy complejos. Aunque vemos la ferocidad, la crueldad de las tropas rusas, no debemos olvidar los problemas para intentar resolverlos”, añadió.

TE PUEDE INTERESAR: El Papa Francisco se receta Tequila para su dolor de rodilla

Así mismo, el santo padre confirmó su intención de reunirse a mediados de septiembre con el patriarca ruso Cirilo, que justifica la guerra, en una cumbre interreligiosa en Kazajistán a la que está previsto que ambos asistan.

TE PUEDE INTERESAR: Clama el papa a líderes políticos que dialoguen por la paz tras proclamar 10 nuevos santos

En este sentido, ambos decidieron cancelar una reunión que se llevaría a cabo en junio “para que nuestro diálogo no se malinterprete”, explicó Francisco.

Por otra parte, el pontífice también ensalzó el valor de los ucranianos e insistió en su derecho a defenderse, aunque criticó los intereses financieros en la guerra de fabricantes de armas para “probar y vender armas”.