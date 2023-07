Pelea en jaula entre Elon Musk y Mark Zuckerberg va tomando forma

White dijo que en los últimos 10 días él, Musk y Zuckerberg, con la ayuda de asesores, han negociado entre bastidores y están avanzando poco a poco hacia el combate físico . S i bien no hay garantías de que se lleve a cabo la pelea, las condiciones generales del evento se están definiendo , afirmaron White y tres personas con conocimiento de las conversaciones.

En general, los amigos y asesores de Zuckerberg han apoyado la pelea, dijeron dos personas cercanas a él, aunque otros dijeron que una pelea sería una distracción y no es la mejor manera de emplear su tiempo. Una persona cercana a Musk dijo que, aunque odiaba los deportes y no parecía tener la disciplina para entrenar con regularidad, no se podía descartar nada con él.

Si el enfrentamiento entre Musk, de 52 años, y Zuckerberg, de 39, sigue adelante, sería un espectáculo fuera de lo común, incluso en el universo lleno de fanfarronería de la industria tecnológica. Aunque Steve Jobs y Bill Gates solían atacarse, lo más cercano a disputas deportivas reales que el mundo de la tecnología había tenido antes de esto fue entre multimillonarios aficionados a los yates como Larry Ellison de Oracle y Hasso Plattner de SAP.