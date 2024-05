Pensó que había comprado un gran apartamento.Sin embargo, el techo guardaba un secreto

Romano, de 61 años, propietario de Raymond Romano Inc, quien durante los últimos 50 años se ha considerado un constructor de diseño apasionado por la historia, había oído hablar de los arcos de Guastavino , pero no había visto ninguno de cerca. “ Era una obra de arte majestuos a”

“ Me encantó a primera vista ”, dijo DiLella, de 40 años, presentador de On Stage , un programa sobre el mundo del teatro en Spectrum News NY1. “ Era acogedor, cálido y tenía mucho potencial ”.

Durante las dos semanas siguientes, un equipo de trabajo desmontó el techo en piezas. Se añadió un endurecedor y un sellador para proteger el mortero y el ladrillo existentes. Se aplicó un acabado mate del mismo color que los ladrillos para mantener la integridad y evitar que se desmoronaran más. El hierro forjado se lijó y restauró.

Una vez terminada la restauración, se recuperaron entre 1,2 y 1,5 metros de altura adicionales, lo que permitió a Romano crear dos estanterías dentro de un nicho, una a cada lado de una pared sobre la cocina abierta de DiLella. Se instalaron dos lámparas de la época de Hollywood de 1940 para realzar la profundidad de la cúpula.

“Este techo es como la belleza de Nueva York. Atravesarlo y darse cuenta de que forma parte de la historia del edificio es espectacular”, dijo. “Entrar en este espacio, cuando está iluminado, es simplemente impresionante. Los arcos aportan una altura inesperada y hacen que el apartamento parezca más grande”. Los tonos de marrón claro, rojo y naranja cobran vida”.

DiLella se preguntaba, cuando “se ha creado algo tan histórico y bello, ¿por qué alguien lo taparía?”. Esa pregunta sigue sin respuesta.

Tal vez resulte igual de sorprendente que ni DiLella ni Rapaport hayan tasado sus techos para ver qué valor adicional podría aportar el hallazgo del tesoro. “Me siento como si viviera bajo un pedacito de la historia de Nueva York”, dijo Rapaport. “Te hace sentir como una arqueóloga y nos da una razón más para no mudarnos”.

DiLella estuvo de acuerdo.

“No sé si podría renunciar a esto”, dijo. Alfie, un perro chihuahua terrier que DiLella adoptó durante la primera parte de la pandemia, y que se sentó a su lado en su sofá color coñac, parecía tan cómodo en el espacio como su dueño. “Guastavino tocó partes importantes de esta ciudad que amo. Ahora ha tocado un poco de mi casa. Es como un guiño de que pertenezco a aquí”. c. 2024 The New York Times Company.

Por Alix Strauss, The New Tork Times.