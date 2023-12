Música pintada en la pared del orfanato Ospedali Grandi de Venecia es escuchada de nuevo casi 250 años después

Marica S. Tacconi, profesora de Musicología e Historia del Arte de Penn State, en su artículo “Music painted on the wall of a Venetian orphanage will be heard again nearly 250 years later”, que fue publicado en The Conversation, hace al lector a hacer una invitación, para poner en un contexto contemporáneo lo que experimentaron las jóvenes en aquella época: “Imagine a Lady Gaga o Elton John enseñando en un orfanato o refugio para personas sin hogar, ofreciendo lecciones de música diarias”.

Tacconi, relata que en 2019, realizó un viaje de investigación a Venecia en donde visitó el Ospedale di Santa Maria dei Derelitti, también conocido como el Ospedaletto o “Pequeño Hospital”, debido a que “era el más pequeño de los cuatro Ospedali Grandi”.

Así mismo, continúa Tacconi hizo una visita a la sala de música del Ospedaletto, que fue construida a mediados de la década de 1770. “No sabía que encontraría música que no se había tocado en casi 250 años”, precisa la profesora de Musicología y prosigue diciendo, “eclipsada por el más destacado Ospedale della Pietà, no se sabe mucho sobre la creación musical que tuvo lugar durante siglos detrás de los muros del Ospedaletto. Pero una de las mayores pistas de su venerable historia como escuela de música se encuentra literalmente en una de sus paredes”.