Por qué a China le preocupan los aranceles de Trump a México

“ No hemos puesto todos los huevos en la misma canasta, lo que demuestra la fuerte resistencia del comercio exterior chino ”, dijo Wang, sin mencionar que muchas de las exportaciones de China a estos países acaban en Estados Unidos.

Especialmente preocupante para los funcionarios chinos es una oscura laguna jurídica que se introdujo en las normas de la Organización Mundial del Comercio cuando se creó la organización con sede en Ginebra en 1995. La laguna permite a México —y potencialmente a decenas de países de ingreso bajo y medio— aumentar legalmente los aranceles de forma drástica y repentina sobre los productos chinos, mientras que Pekín no tendría derecho a tomar represalias.

Se preocupó de señalar que el 34 por ciento del comercio de China se realizó con países con los que tiene acuerdos de libre comercio. Esto es significativo porque estos acuerdos, principalmente con países del sudeste asiático, obligan a los firmantes a no subir los aranceles repentinamente.

Wang pidió más acuerdos de este tipo con “países y regiones dispuestos”.

México no es uno de los 27 países que han firmado un acuerdo de libre comercio con China, por lo que el gobierno mexicano puede elevar los aranceles sobre los productos chinos.

México es también uno de las varias decenas de países en desarrollo que eran miembros del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, que precedió a la creación de la OMC. Estos países llegaron a un acuerdo especial en la fundación de la OMC, por el que asumían muy pocos compromisos vinculantes para reducir sus aranceles. En su lugar, se les animó a reducir gradualmente los aranceles de forma voluntaria.

México ha reducido su arancel promedio al 7 por ciento, según la OMC. Pero el arancel promedio “consolidado” de México —que podría empezar a cobrar inmediatamente con solo enviar una notificación a la OMC— es del 36 por ciento.

Si México aumentara sus aranceles a China, muchos otros países con el mismo acuerdo de la OMC podrían enfrentarse a la presión de Estados Unidos para no convertirse en conductos de mercancías chinas. Brasil, por ejemplo, aplica aranceles del 11 por ciento de media, pero su arancel consolidado es del 31 por ciento.

Las normas de la OMC prohíben a los países aumentar los aranceles contra un solo país. Mientras que Trump ha ignorado las normas, la mayoría de los demás países, incluidos México, China y los miembros de la Unión Europea, intentan evitar hacerlo salvo cuando otro país inicia una guerra comercial.

Pero la OMC sí permite a los países elevar los aranceles hasta sus límites máximos consolidados, siempre que el aumento se aplique a todas las importaciones del producto en cuestión procedentes de todo el mundo. China exporta casi toda la oferta mundial de muchas categorías de productos manufacturados. Eso hace posible que los países en desarrollo eleven sus aranceles aplicados en estas categorías y afecten casi exclusivamente a los productos procedentes de China.

La esperanza de China es que otras grandes naciones comerciales se nieguen a elegir entre China y Estados Unidos.

“No creo que los socios comerciales cercanos a China elijan un bando, especialmente los que tienen acuerdos de libre comercio con China, aunque tengan aranceles vinculantes elevados en la OMC”, dijo Tu Xinquan, decano del Instituto Chino de Estudios sobre la OMC de la Universidad de Economía y Negocios Internacionales de Pekín. Mao fundó la universidad en 1951 para formar y asesorar a los negociadores comerciales de China.

A diferencia de los dirigentes de Canadá o de la Unión Europea, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha dicho poco públicamente durante el reciente conflicto comercial, aunque su gobierno está muy centrado en el tema. El embajador de México en China, Jesús Seade, ayudó a crear la OMC a principios de la década de 1990 y desempeñó un papel central en la renegociación mexicana del TLCAN con el presidente Trump en 2018.

China tiene suerte de que Vietnam, su mayor socio para las exportaciones indirectas a Estados Unidos, comercie con normas diferentes a las de México, porque no se adhirió a la OMC hasta 2007. La organización comercial ha exigido a los países en desarrollo que se adhirieron después de 1995 que acepten límites más bajos en sus aranceles consolidados.

Vietnam aplica un arancel medio del 9 por ciento, y el arancel medio consolidado que podría aplicar llega solo al 12 por ciento. Los países industrializados, como Canadá, también tienen aranceles consolidados bajos que limitan su capacidad de cobrar más por los productos procedentes de China.

La economía china depende en gran medida de un gran superávit comercial, cada vez mayor, que alcanzó casi 1 billón de dólares el año pasado. Casi todas las exportaciones de China son productos manufacturados, y su superávit en estos productos equivalió aproximadamente a una décima parte de toda su economía el año pasado.

Se trata de un nivel que Estados Unidos no alcanzó ni siquiera después de la Segunda Guerra Mundial, cuando la industria estadounidense volvió rápidamente a la producción civil y aumentó las exportaciones mientras gran parte del resto del mundo estaba en ruinas.

China depende del aumento de las exportaciones porque el desplome del mercado inmobiliario ha hecho que los hogares chinos se muestren reacios a gastar, lo que limita la capacidad de la economía para crecer de otras formas.

Otra vulnerabilidad es que gran parte del superávit comercial de China es con los países en desarrollo. Estos países, a su vez, dependen de sus propios superávits comerciales con Estados Unidos para pagar los bienes que importan de China, lo que ha provocado la ira de Trump.

Keith Bradsher es el jefe de la corresponsalía de Pekín para el Times. Antes fue jefe del buró en Shanghái, Hong Kong y Detroit, y corresponsal en Washington. Ha vivido e informado en China continental durante la pandemia. c. 2025 The New York Times Company.

Por Keith Bradsher, The Associated Press.