¿Resentirán las fábricas estadounidenses el impacto de los aranceles al acero y aluminio de Trump?

El presidente insiste en que las importaciones de acero son una amenaza para la propia existencia de Estados Unidos. “Si no tenemos, como ejemplo, acero, y muchas otras cosas, no tenemos un ejército y, francamente, no tendremos, simplemente no tendremos un país por mucho tiempo”, dijo Trump la semana pasada en su discurso ante una sesión conjunta del Congreso.

US GRAVÁMENES DE 1018 SE FUERON DILUYENDO GRADUALMENTE

Trump eximió a Canadá y México después de que aceptaron su demanda de un nuevo acuerdo comercial de América del Norte en 2020. Para algunos socios comerciales de Estados Unidos, los aranceles fueron reemplazados por cuotas de importación. Y el primer gobierno de Trump también permitió a las empresas estadounidenses solicitar exenciones de los aranceles si, por ejemplo, no podían encontrar el acero que necesitaban de productores estadounidenses.

Esta vez, Trump está cerrando esos vacíos y aumentando el arancel sobre el aluminio al 25%.

Y el presidente se ha mostrado dispuesto a ir más allá, tal como lo sugieren los aparentemente efímeros aranceles del 50% sobre el acero y el aluminio canadienses.

Trump originalmente estaba respondiendo al gobierno de Ontario por imponer un recargo del 25% sobre la electricidad vendida a Estados Unidos, un movimiento que fue en sí mismo una respuesta a las amenazas arancelarias de Trump. Después de que Trump anunció que golpearía a los canadienses con un impuesto del 50% sobre los metales, Ontario suspendió su recargo planificado sobre la electricidad. En respuesta, el asesor comercial de la Casa Blanca, Peter Navarro, dijo que Estados Unidos retrocedería en la duplicación de los aranceles sobre el acero y el aluminio canadienses.

SE ESPERA MÁS DE LO MISMO

Durante su primer mandato, los aranceles sobre el acero y el aluminio de Trump beneficiaron a los productores estadounidenses de los dos metales, debido a que los alentó a aumentar la producción. Pero los beneficiarios fueron relativamente pocos: la industria del acero de Estados Unidos, por ejemplo, emplea a menos de 150,000 personas. Walmart, por su parte, tiene 1,6 millones de empleados en Estados Unidos.