Sheinbaum defiende respuesta del Ejército en operativo que dejó 19 muertos en Sinaloa

La primera es la violencia desatada en Sinaloa, que acumula más de 200 homicidios desde que comenzó la pugna interna del homónimo cartel el 9 de septiembre porque Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín Chapo Guzmán, entregó a Zambada García a los Estados Unidos.

La segunda son las crecientes tareas de seguridad pública de los militares, quienes este mes han matado a migrantes en Chiapas, así como a una niña y una enfermera en Tamaulipas.

Sheinbaum Pardo aseveró que las Fuerzas Armadas actúan con apego a los derechos humanos, cuestionada por la controversia que surgió el miércoles tras revelarse un video en el que cerca de una decena de elementos de la Guardia Nacional y el Ejército casi matan a un joven inocente en Sinaloa.

“La instrucción que hemos dado, y es la política y es la estrategia del Gabinete de Seguridad, es que no haya enfrentamientos, no vamos a regresar a la ‘guerra contra el narco’, no es llegar en un marco fuera de los derechos de los humanos y de la ley llegar a agredir para matar a una persona”, respondió.