Prevé votar hoy el Senado estadounidense hoy una resolución para impedir que Trump siga con la guerra

WASHINGTON- El día de hoy está previsto que El Senado de Estados Unidos vote una resolución que busca poner un freno a la intervención militar impulsada por el presidente Donald Trump en Irán si ésta no cuenta con la autorización del Congreso, tal cual como ocurre ahora mismo.

Impulsada por el senador demócrata Tim Kaine la resolución tiene pocas posibilidades de prosperar debido a oposición, es minoría en ambas cámaras legislativas siendo mayoría el Partido Republicano, esta iniciativa busca poner punto final a la intervención militar y obligar al mandatario estadounidense a pedir la autorización del Congreso, quien es el que tiene la facultad constitucional de declarar la guerra a otro país.

La votación del proyecto, mismo que está copatrocinado por el legislador republicano Rand Paul, pide “retirar” a las Fuerzas Armadas estadounidenses de las “hostilidades” en contra Irán “que no hayan sido autorizadas por el Congreso”.

”Los estadounidenses quieren que el presidente Trump baje los precios, no que nos arrastre a guerras eternas innecesarias”, explicó Kaine en un comunicado dado a conocer el martes por su oficina.

”Tenemos la obligación con los militares, sus familias y todos los estadounidenses de no cometer los mismos errores que cometimos en Irak y Afganistán”, agregó el senador republicano.

Por su parte, Chuck Schumer quien es el líder demócrata en el Senado, explicó a la Agencia de Noticias The Associated Press que “las guerras sin objetivos claros no se quedan en algo pequeño. Se hacen más grandes, más sangrientas, más largas y más costosas”; y concluye Schumer aseverando que “esta no es una guerra necesaria. Es una guerra elegida”.