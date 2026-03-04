Prevé votar hoy el Senado estadounidense hoy una resolución para impedir que Trump siga con la guerra

+ Seguir en Seguir en Google
Internacional
/ 4 marzo 2026
    Prevé votar hoy el Senado estadounidense hoy una resolución para impedir que Trump siga con la guerra
    El senador Tim Kaine, demócrata por Virginia, lidera un esfuerzo para impulsar una votación rápida sobre una resolución de poderes de guerra que frenaría el ataque militar del presidente Donald Trump contra Irán. AP/J. Scott Applewhite

Impulsada por el senador demócrata Tim Kaine la resolución tiene pocas posibilidades de prosperar debido a la oposición es minoría en ambas cámaras legislativas

WASHINGTON- El día de hoy está previsto que El Senado de Estados Unidos vote una resolución que busca poner un freno a la intervención militar impulsada por el presidente Donald Trump en Irán si ésta no cuenta con la autorización del Congreso, tal cual como ocurre ahora mismo.

Impulsada por el senador demócrata Tim Kaine la resolución tiene pocas posibilidades de prosperar debido a oposición, es minoría en ambas cámaras legislativas siendo mayoría el Partido Republicano, esta iniciativa busca poner punto final a la intervención militar y obligar al mandatario estadounidense a pedir la autorización del Congreso, quien es el que tiene la facultad constitucional de declarar la guerra a otro país.

TE PUEDE INTERESAR: La arriesgada guerra por elección de Trump en Irán

La votación del proyecto, mismo que está copatrocinado por el legislador republicano Rand Paul, pide “retirar” a las Fuerzas Armadas estadounidenses de las “hostilidades” en contra Irán “que no hayan sido autorizadas por el Congreso”.

”Los estadounidenses quieren que el presidente Trump baje los precios, no que nos arrastre a guerras eternas innecesarias”, explicó Kaine en un comunicado dado a conocer el martes por su oficina.

”Tenemos la obligación con los militares, sus familias y todos los estadounidenses de no cometer los mismos errores que cometimos en Irak y Afganistán”, agregó el senador republicano.

Por su parte, Chuck Schumer quien es el líder demócrata en el Senado, explicó a la Agencia de Noticias The Associated Press que “las guerras sin objetivos claros no se quedan en algo pequeño. Se hacen más grandes, más sangrientas, más largas y más costosas”; y concluye Schumer aseverando que “esta no es una guerra necesaria. Es una guerra elegida”.

$!El líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, demócrata por Nueva York, asiste una reunión informativa con el secretario de Estado, Marco Rubio.
El líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, demócrata por Nueva York, asiste una reunión informativa con el secretario de Estado, Marco Rubio. AP/J. Scott Applewhite

Tras el ataque lanzado por Estados Unidos e Israel en contra de la República Islámica el pasado sábado, los líderes demócratas del Congreso solicitaron votar esta semana una resolución cuyo objetivo es evitar que Trump entre en guerra con Irán sin contar el aval del Legislativo.

Los demócratas acusan a la Administración de Trump de no haber informado debidamente a los legisladores sobre la operación militar y de haber comenzado una guerra encubierta sin tener la autorización del Congreso.

“Nadie puede esconderse y darle al presidente un pase fácil o una vía para eludir la Constitución”, precisó a AP Kaine, quien añadió, “todo el mundo tiene que declarar si está a favor de esta guerra o en contra”.

“La guerra es fea, siempre ha sido fea, pero estamos eliminando a un régimen que llevaba bastante tiempo tratando de atacarnos”, expresó el senador republicano de Oklahoma Markwayne Mullin.

”Tengo más miedo que nunca”, afirmó el senador demócrata Richard Blumenthal al confirmar que el Gobierno les comunicó que no están descartando enviar tropas terrestres a Irán.

Sobre la iniciativa que se votará hoy Mike Johnson, quien es el presidente de la Cámara afirmó “creo que tenemos los votos para derrotarla y espero que así sea”.

Con información de la Agencia de Noticias EFE y The Associated Press.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Guerras
Iniciativas

Localizaciones


Estados Unidos

Organizaciones


Congreso De Estados Unidos

Mauricio Ortega Galindo

Mauricio Ortega Galindo

Con experiencia de 15 años laborando en VANGUARDIA, en el área de redacción.

Licenciado en Psicología por la Universidad Intercontinental, maestría en psicoterapia Gestalt, especialidad en Desarrollo Humano. Se especializa en Terapia Gestalt por el Instituto Humanista de Psicoterapia Gestalt. Además, presta sus servicios como psicoterapeuta al programa Touchinglife para empleados de la empresa MAGNA en Saltillo y Ramos Arizpe desde 2010.

Selección de los editores
true

CJNG: La sucesión de ‘El Mencho’
El cantante Bobby Pulido obtiene la candidatura demócrata en Texas y competirá por el Distrito 15 rumbo a la Cámara de Representantes en noviembre.

El cantante Bobby Pulido busca un escaño en el Congreso de Estados Unidos por los demócratas
“El secretario de Defensa de Estados Unidos Pete Hegseth escucha mientras habla el jefe del Estado Mayor Conjunto general Dan Caine, en el Pentágono en Washington”, informó la agencia de noticias AP.

Secretario de Defensa admite que EU no puede ‘detenerlo todo’ ante ataques de Irán
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sostiene el trofeo de la Copa Mundial de Fútbol en el Palacio Nacional de la Ciudad de México.

A 100 días del Mundial, emergen nuevos retos por la guerra en Irán y la violencia en México

Te compartimos el calendario oficial, del 4 al 26 de marzo, para la entrega del apoyo económico, el cual será depositado directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar.

Pensión del Bienestar... ¿a qué apellidos les toca el pago de 6 mil 400 pesos del 4 al 26 de marzo según el Calendario Oficial?
Un nuevo frente frío ingresará sobre el noroeste mexicano, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera.

Se aproxima un nuevo Frente Frío a México, azotará con heladas de -10 grados, lluvias y fuertes vientos a estos estados
Regalo. El número 13, considerado de la suerte para Taylor Swift, sería la clave detrás de la posible fecha de su boda.

¿La boda del año? Filtran posible fecha de boda entre Taylor Swift y Travis Kelce
Hoteles de la Ciudad de México ajustan sus estrategias de hospedaje rumbo al Mundial 2026 tras la cancelación del 40% de reservas que había bloqueado la FIFA.

Mundial 2026: FIFA cancela 40% de reservas de hotel en CDMX a tres meses del torneo