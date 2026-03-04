El cantante Bobby Pulido busca un escaño en el Congreso de Estados Unidos por los demócratas

/ 4 marzo 2026
    El cantante Bobby Pulido busca un escaño en el Congreso de Estados Unidos por los demócratas
    El cantante Bobby Pulido obtiene la candidatura demócrata en Texas y competirá por el Distrito 15 rumbo a la Cámara de Representantes en noviembre. VANGUARDIA/ARCHIVO

El cantante tejano Bobby Pulido ganó la primaria demócrata en el Distrito 15 de Texas y será candidato a la Cámara de Representantes de Estados Unidos

El cantante tejano Bobby Pulido dio un giro formal a su trayectoria pública tras ganar la primaria demócrata en el Distrito 15 de Texas, asegurando la candidatura de su partido para la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

Con resultados preliminares reportados por AP, Pulido obtuvo una ventaja de 35.6 puntos porcentuales sobre su contrincante demócrata Ana Cuellar, consolidando su posición como abanderado rumbo a la elección general de noviembre.

La victoria marca un punto decisivo en su transición de la música a la política. En la elección enfrentará a la actual congresista Monica De La Cruz, única candidata postulada por el Partido Republicano en el distrito.

UNA CONTIENDA CLAVE EN TEXAS

El Distrito 15 de Texas, ubicado en el sur y centro del estado, ha sido considerado uno de los más competitivos en ciclos recientes. La región incluye comunidades fronterizas con una fuerte identidad cultural y una dinámica económica ligada al comercio binacional.

Durante su campaña, Bobby Pulido centró su discurso en temas como economía familiar, acceso a servicios de salud, educación y oportunidades para comunidades fronterizas. Su perfil como figura pública atrajo atención nacional y movilizó votantes en una primaria observada de cerca.

La contienda de noviembre será determinante para definir la representación del distrito en Washington. Analistas políticos señalan que el voto latino y la participación en zonas rurales y suburbanas podrían inclinar la balanza en una elección que se anticipa competida.

QUIÉN ES BOBBY PULIDO

Nacido en Edinburg, Bobby Pulido construyó una carrera en la música regional texana y también se ha desempeñado como empresario. Su incursión en la política se formalizó en 2024, cuando anunció su intención de competir por un escaño federal.

“Siento una gran necesidad de querer representar a la gente y de ser un servidor público, siempre ha sido un sueño mío”. Desde entonces, ha buscado posicionarse como una voz cercana a la comunidad del sur de Texas.

Pulido ha manifestado su postura frente a políticas migratorias controvertidas impulsadas durante la administración de Donald Trump. “Sí, debemos sacar a los criminales y asegurar la frontera, pero podemos hacerlo sin separar familias y sin dañar la economía del sur de Texas”, afirmó en un video de campaña.

DATOS CURIOSOS

· El Distrito 15 de Texas ha cambiado de partido en elecciones recientes, lo que lo convierte en uno de los más observados del estado.

· Bobby Pulido inició su carrera musical en la década de los noventa y mantiene una base de seguidores en Texas y el norte de México.

· La elección general para la Cámara de Representantes de Estados Unidos se celebrará en noviembre, junto con otros cargos federales.

La candidatura de Bobby Pulido refleja una tendencia cada vez más visible: figuras del entretenimiento que buscan trasladar su capital público al ámbito legislativo, en un distrito donde identidad · economía · frontera se cruzan en cada elección.

