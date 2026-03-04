A 100 días del Mundial, emergen nuevos retos por la guerra en Irán y la violencia en México

GINEBRA- A 100 días de que inicie el Mundial, la guerra en Irán ha añadido una nueva complicación potencial al torneo que coorganizan Estados Unidos, México y Canadá. La forma en que el conflicto podría afectar al evento deportivo más visto del mundo es el problema más reciente que enfrentan los organizadores, que ya estaban lidiando con la violencia de los cárteles en una de las ciudades sede de México, además de la reducción de los festivales de aficionados en Estados Unidos y las críticas de los hinchas por el fuerte aumento de los precios de las entradas. TE PUEDE INTERESAR: Mundial 2026: FIFA cancela 40% de reservas de hotel en CDMX a tres meses del torneo Directivos de las selecciones clasificadas se reunirán esta semana con personal de la FIFA en Atlanta. El torneo comienza el 11 de junio, cuando México enfrente a Sudáfrica en la Ciudad de México. Será el Mundial más grande de la historia, con 48 selecciones participantes, frente a las 32 del torneo anterior en Qatar. A continuación, un vistazo a algunos de los temas que captan la atención en el momento en que ha comenzado la cuenta regresiva de 100 días. TENSIÓN GEOPOLÍTICA COMO TELÓN DE FONDO No es inusual que la política internacional opaque a un evento deportivo global como la Copa del Mundo, al menos en las primeras etapas, antes de que la acción del fútbol se adueñe de los titulares. En 2022, el trato de Qatar a los trabajadores migrantes y a la comunidad LGBTQ+ acaparó los titulares extracancha. Los derechos LGBTQ+, la anexión de Crimea y el envenenamiento de un espía en Gran Bretaña estuvieron en el centro de atención en 2018, cuando Rusia organizó el torneo. En Brasil 2014 y en Sudáfrica 2010 hubo preocupaciones por el crimen y la seguridad.

El torneo de 2026 parece listo para arrancar en medio de las tensiones políticas que involucran a Estados Unidos y otras naciones participantes.

Muchas de esas naciones han sido golpeadas por aranceles. Algunas enfrentan restricciones de viaje. Dinamarca, que aún puede clasificarse a través de un repechaje en marzo, se ha visto sacudida por los llamados del presidente Donald Trump para que Estados Unidos tome el control de Groenlandia. Y a 100 días del torneo, Estados Unidos lanzó un conflicto militar con Irán, que se clasificó hace tiempo. ESTATUS INCIERTO PARA IRÁN Está previsto que Irán dispute dos partidos de la fase de grupos en Inglewood, California, y uno en Seattle. Sin embargo, no está claro si la selección iraní podrá viajar a Estados Unidos. “Lo que es seguro es que, después de este ataque, no se puede esperar que miremos hacia el Mundial con esperanza”, advirtió el fin de semana Mehdi Taj, el principal dirigente del fútbol iraní, mientras Estados Unidos e Israel lanzaban ataques coordinados que mataron al líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei, y a decenas de otros funcionarios prominentes. Aun así, Irán no ha dicho que se retirará del torneo, algo que ninguna selección clasificada ha hecho en los últimos 75 años. Irán, el segundo equipo de Asia mejor ubicado en el ranking, quedó encuadrado en un grupo con Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda.