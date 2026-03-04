A 100 días del Mundial, emergen nuevos retos por la guerra en Irán y la violencia en México

AP
AP

El torneo comienza el 11 de junio, cuando la selección mexicana enfrente a Sudáfrica en la Ciudad de México

México
4 marzo 2026
GINEBRA- A 100 días de que inicie el Mundial, la guerra en Irán ha añadido una nueva complicación potencial al torneo que coorganizan Estados Unidos, México y Canadá.

La forma en que el conflicto podría afectar al evento deportivo más visto del mundo es el problema más reciente que enfrentan los organizadores, que ya estaban lidiando con la violencia de los cárteles en una de las ciudades sede de México, además de la reducción de los festivales de aficionados en Estados Unidos y las críticas de los hinchas por el fuerte aumento de los precios de las entradas.

Directivos de las selecciones clasificadas se reunirán esta semana con personal de la FIFA en Atlanta. El torneo comienza el 11 de junio, cuando México enfrente a Sudáfrica en la Ciudad de México. Será el Mundial más grande de la historia, con 48 selecciones participantes, frente a las 32 del torneo anterior en Qatar.

A continuación, un vistazo a algunos de los temas que captan la atención en el momento en que ha comenzado la cuenta regresiva de 100 días.

TENSIÓN GEOPOLÍTICA COMO TELÓN DE FONDO

No es inusual que la política internacional opaque a un evento deportivo global como la Copa del Mundo, al menos en las primeras etapas, antes de que la acción del fútbol se adueñe de los titulares.

En 2022, el trato de Qatar a los trabajadores migrantes y a la comunidad LGBTQ+ acaparó los titulares extracancha. Los derechos LGBTQ+, la anexión de Crimea y el envenenamiento de un espía en Gran Bretaña estuvieron en el centro de atención en 2018, cuando Rusia organizó el torneo.

En Brasil 2014 y en Sudáfrica 2010 hubo preocupaciones por el crimen y la seguridad.

El torneo de 2026 parece listo para arrancar en medio de las tensiones políticas que involucran a Estados Unidos y otras naciones participantes.

$!Un ciclista pasa junto a un promocional de la Copa Mundial 2026 en Guadalajara, Jalisco (México).
Un ciclista pasa junto a un promocional de la Copa Mundial 2026 en Guadalajara, Jalisco (México). AP/Marco Ugarte

Muchas de esas naciones han sido golpeadas por aranceles. Algunas enfrentan restricciones de viaje. Dinamarca, que aún puede clasificarse a través de un repechaje en marzo, se ha visto sacudida por los llamados del presidente Donald Trump para que Estados Unidos tome el control de Groenlandia. Y a 100 días del torneo, Estados Unidos lanzó un conflicto militar con Irán, que se clasificó hace tiempo.

ESTATUS INCIERTO PARA IRÁN

Está previsto que Irán dispute dos partidos de la fase de grupos en Inglewood, California, y uno en Seattle.

Sin embargo, no está claro si la selección iraní podrá viajar a Estados Unidos.

“Lo que es seguro es que, después de este ataque, no se puede esperar que miremos hacia el Mundial con esperanza”, advirtió el fin de semana Mehdi Taj, el principal dirigente del fútbol iraní, mientras Estados Unidos e Israel lanzaban ataques coordinados que mataron al líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei, y a decenas de otros funcionarios prominentes.

Aun así, Irán no ha dicho que se retirará del torneo, algo que ninguna selección clasificada ha hecho en los últimos 75 años. Irán, el segundo equipo de Asia mejor ubicado en el ranking, quedó encuadrado en un grupo con Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda.

$!Un grupo de voluntarios basijis, milicia islámica, reza al lado de un edificio destruido en los bombardeos israelíes-estadounidenses contra Irán en Teherán.
Un grupo de voluntarios basijis, milicia islámica, reza al lado de un edificio destruido en los bombardeos israelíes-estadounidenses contra Irán en Teherán. EFE/Jaime León

“Realmente no me importa si Irán participa”, declaró Trump a Politico el martes. “Creo que Irán es un país que ha sufrido una derrota muy dura. Están perdiendo el control”.

La FIFA no respondió de inmediato a una pregunta sobre si funcionarios de la federación iraní asistieron al taller en Atlanta.

SE REDUCEN LOS FESTIVALES DE AFICIONADOS

Los festivales de aficionados han sido una parte clave de la experiencia del Mundial en las últimas dos décadas. Ofrecen la oportunidad de que miles de hinchas sin entradas para los partidos participen del ambiente mundialista reuniéndose para ver los encuentros en una pantalla gigante.

Algunos de esos planes ahora se están recortando en Estados Unidos.

Nueva York/Nueva Jersey eliminó su Fan Fest en Jersey City, aunque ya había comenzado a vender entradas para el evento que se extendería durante todo el torneo.

Que fuera un evento de paga es algo sin precedentes, pues desde su lanzamiento en Alemania 2006, el Fan Fest había sido gratuito.

Seattle redujo su plan original y lo reprogramó para sedes más pequeñas, y Boston recortó su evento a 16 días.

El director de operaciones del comité anfitrión del Mundial de la FIFA en Miami dijo el 24 de febrero, durante una audiencia en el Congreso, que podría cancelar su evento si no recibía financiación federal en un plazo de 30 días. El subjefe de policía de Kansas City, Missouri, Joseph Maybin, señaló que la ciudad tenía una necesidad inmediata de fondos federales para preparar la seguridad.

Los republicanos de la Cámara de Representantes dijeron que el dinero federal podría quedar retenido por el cierre parcial del gobierno en el Departamento de Seguridad Nacional, provocado por la insistencia de los demócratas en que se impongan restricciones a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

EN RIESGO, PARTIDOS EN FOXBOROUGH

El estadio de los Patriots de Nueva Inglaterra en Foxborough, Massachusetts, albergaría siete partidos del Mundial, comenzando con el duelo de Haití-Escocia el 13 de junio y terminando con un encuentro de cuartos de final el 9 de julio. Así lo determinó la FIFA.

Pero la junta municipal de Foxborough se ha negado a emitir un permiso para los partidos del Mundial en el estadio y fijó como fecha límite el 17 de marzo para recibir 7,8 millones de dólares, lo que la localidad estima que costarán el despliegue policial y otros gastos. Foxborough dijo que no formaba parte del acuerdo de sede de la FIFA con Boston.

RECHAZO A LOS PRECIOS DE LOS BOLETOS

La FIFA tiene que llenar cerca de 7 millones de asientos para los partidos del Mundial y el mes pasado indicó que había recibido 500 millones de solicitudes de entradas. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ha proclamado que los 104 partidos tienen localidades agotadas y, sin embargo, algunos aficionados recibieron correos electrónicos la semana pasada ofreciendo un plazo adicional de 48 horas para la venta de entradas.

Los precios de la FIFA en diciembre llegaron hasta 8,680 dólares por entrada. Debido a las críticas, la FIFA informó que ofrecerá a las federaciones que participarán en el torneo cientos de entradas a 60 dólares para cada partido. Esas federaciones decidirán cómo distribuirlas entre sus aficionados más fieles, que asistieron a partidos anteriores.

La mayoría de los asientos en la plataforma de reventa de entradas de la FIFA, que busca eliminar el mercado secundario y generar para la FIFA comisiones adicionales del 15% a compradores y vendedores, están muy por encima de la marca de mil dólares.

VIOLENCIA DE CÁRTELES EN MÉXICO

La capacidad de México para coorganizar el Mundial ha generado dudas tras un repunte de violencia la semana pasada en el estado occidental de Jalisco. El Ejército mató ahí a Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del poderoso Cartel Jalisco Nueva Generación.

La capital del estado, Guadalajara, albergará cuatro partidos durante la fase de grupos.

El gobierno de México insiste en que el Mundial no se verá afectado y la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que no hay riesgo para los aficionados que viajen al torneo.

Infantino le dijo a Sheinbaum que confía plenamente en México como sede del Mundial.

El dirigente de la FIFA ha prometido repetidamente que el Mundial de 2026 será el más grande y el más inclusivo.

Por Graham Dunbar, The Associated Press.

AP

AP

AP (Associated Press) es una agencia de noticias de Estados Unidos fundada en 1846. Es una cooperativa propiedad de sus periódicos, y estaciones de radio y televisión contribuyentes en los Estados Unidos, que tanto aportan historias como utilizan el material escrito por la misma.

La agencia produce contenido multimedia a medios y audiencias en varios idiomas sobre noticias de última hora hasta datos electorales y conflictos internacionales.

