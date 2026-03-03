Mundial 2026: FIFA cancela 40% de reservas de hotel en CDMX a tres meses del torneo

A poco más de tres meses del arranque de la Copa del Mundo 2026, el panorama del hospedaje en la Ciudad de México dio un giro inesperado.

Según información de medios como La Jornada, mientras que a inicios de febrero el sector hotelero reportaba un crecimiento constante en las reservaciones, a principios de marzo se confirmó que la FIFA canceló cerca del 40% de los cuartos que tenía apartados en la capital para el torneo.

El contraste evidencia cómo las previsiones de ocupación han cambiado en cuestión de semanas para una de las sedes del Mundial, que albergará partidos en el histórico Estadio Azteca.

Hace un mes: 35% de las habitaciones ya estaban reservadas

El pasado 5 de febrero, representantes de la Asociación de Hoteles de la Ciudad de México informaron que alrededor del 35% de los más de 63 mil cuartos disponibles en la capital ya contaban con reservas relacionadas con la Copa del Mundo.

Según el sector, muchos de esos huéspedes habían reservado alojamiento después del sorteo de grupos del torneo, principalmente aficionados extranjeros que planeaban asistir a partidos en la capital o utilizar la ciudad como base para viajar a otras sedes en Norteamérica.

En ese momento, los hoteleros proyectaban que durante los 45 días de actividad mundialista la ocupación promedio podría alcanzar 85%, con picos cercanos al 95% en los días de partido, particularmente el 11 de junio, fecha de la inauguración.