Mundial 2026: FIFA cancela 40% de reservas de hotel en CDMX a tres meses del torneo
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Organizaciones
Hace un mes la capital reportaba 35% de habitaciones reservadas rumbo al Mundial 2026; ahora la FIFA liberó parte del bloqueo de cuartos, lo que obligará al sector hotelero a replantear su estrategia turística
A poco más de tres meses del arranque de la Copa del Mundo 2026, el panorama del hospedaje en la Ciudad de México dio un giro inesperado.
Según información de medios como La Jornada, mientras que a inicios de febrero el sector hotelero reportaba un crecimiento constante en las reservaciones, a principios de marzo se confirmó que la FIFA canceló cerca del 40% de los cuartos que tenía apartados en la capital para el torneo.
El contraste evidencia cómo las previsiones de ocupación han cambiado en cuestión de semanas para una de las sedes del Mundial, que albergará partidos en el histórico Estadio Azteca.
TE PUEDE INTERESAR: Venta de boletos para el Repechaje del Mundial 2026 en Monterrey y Guadalajara: precios y fechas oficiales
Hace un mes: 35% de las habitaciones ya estaban reservadas
El pasado 5 de febrero, representantes de la Asociación de Hoteles de la Ciudad de México informaron que alrededor del 35% de los más de 63 mil cuartos disponibles en la capital ya contaban con reservas relacionadas con la Copa del Mundo.
Según el sector, muchos de esos huéspedes habían reservado alojamiento después del sorteo de grupos del torneo, principalmente aficionados extranjeros que planeaban asistir a partidos en la capital o utilizar la ciudad como base para viajar a otras sedes en Norteamérica.
En ese momento, los hoteleros proyectaban que durante los 45 días de actividad mundialista la ocupación promedio podría alcanzar 85%, con picos cercanos al 95% en los días de partido, particularmente el 11 de junio, fecha de la inauguración.
Marzo: FIFA cancela 40% de los cuartos bloqueados
Sin embargo, el escenario cambió en las últimas semanas. De acuerdo con la Asociación de Hoteles de la Ciudad de México, la FIFA canceló cerca del 40% de las aproximadamente dos mil habitaciones que tenía reservadas en diversos establecimientos de la capital.
Algunos hoteles incluso registraron cancelaciones masivas de bloques completos de habitaciones, lo que generó que, en algunos casos, hubiera más cancelaciones que nuevas reservas rumbo al torneo.
Tras estos ajustes, el número de habitaciones actualmente apartadas representa cerca del 30% del total de la oferta hotelera de la ciudad, lo que significa que aún existe amplia disponibilidad de hospedaje para los visitantes que planeen asistir al Mundial.
TE PUEDE INTERESAR: México vence 6-3 a Arizona Diamondbacks en su primer juego de preparación rumbo al Clásico Mundial de Beisbol 2026
Expectativa de visitantes y reto para el turismo
Pese a la liberación de reservas, el sector turístico mantiene expectativas optimistas. Proyecciones citadas por el sector hotelero estiman que alrededor de 836 mil turistas nacionales y extranjeros podrían llegar a la capital durante el evento.
Incluso hay estimaciones que apuntan a que entre 1.5 y 2 millones de personas podrían pasar por la ciudad durante el torneo, ya sea para asistir a partidos o para utilizar la capital como punto de conexión hacia otras sedes mundialistas en México, Estados Unidos y Canadá.
Ante este escenario, la industria hotelera de la Ciudad de México ya trabaja en nuevas estrategias de promoción y comercialización para llenar los cuartos disponibles y aprovechar la visibilidad global que traerá la Copa del Mundo.