Proponen científicos una nueva categoría 6 para los huracanes cada vez más intensos y destructivos

BERKELEY- De acuerdo con la escala actual que clasifica a los huracanes (la escala Saffir/Simpson) abarca cinco categorías: desde el 1, que causa daños mínimos con vientos de hasta 150 kilómetros por hora, hasta el 5, que es capaz de ocasionar daños catastróficos con vientos que alcanzan los 250 kilómetros por hora.

Es por esta razón que los científicos Michael Wehner, del Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley (Berkeley Lab), y James Kossin, de la First Street Foundation, se cuestionan si la categoría 5 es suficiente para informar sobre el riesgo real de los huracanes más destructivos ante un clima que es cada vez más caliente, y por lo que sugieren en un artículo que publicado en la revista PNAS la incorporación de una nueva categoría.

Wehner y Kossin precisan en su artículo “The growing inadequacy of an open-ended Saffir–Simpson hurricane wind scale in a warming world” que “el calentamiento global conduce a ciclones tropicales (CT) más intensos. Tres líneas separadas de evidencia tanto de observaciones como de modelos sugieren que el carácter abierto de la quinta categoría de la escala de vientos huracanados de Saffir-Simpson se vuelve cada vez más problemático para transmitir el riesgo de viento en un mundo que se calienta”.

Por lo que los autores realizaron su investigación “considerando la extensión a una sexta categoría de la escala de vientos huracanados de Saffir-Simpson para comunicar que el cambio climático ha provocado que los vientos de los CT más intensos sean significativamente mayores”, explican en la revista PNAS.

Así mismo, Wehner y Kossin detallan que “el calentamiento global aumenta la energía calorífica sensible y latente disponible, aumentando la intensidad del viento potencial termodinámico de los ciclones tropicales (TC). Respaldado por la teoría, las observaciones y los modelos, esto provoca un cambio en la intensidad media del CT, que tiende a manifestarse más claramente en las intensidades más altas”.

ESCALA SAFFIR-SIMPSON

La escala Saffir-Simpson, que es usada con el propósito de poder categorizar los daños tomando como base en la intensidad del viento de los ciclones tropicales, se introdujo a inicios de la década de 1970 y actualmente continúa siendo la métrica más comúnmente usada para la informal al público del nivel de peligro del viento que representa un CT.

De acuerdo con los autores, “Debido a que la escala es abierta y no se extiende más allá de la categoría 5 (velocidad del viento de 70 m/s o más), el nivel de peligro del viento transmitido por la escala permanece constante independientemente de hasta qué punto la intensidad se extiende más allá de 70 m/s”, y prosiguen explicando que “esto puede considerarse una debilidad de la escala, sobre todo teniendo en cuenta que el potencial destructivo del viento aumenta exponencialmente. Aquí, consideramos cómo esta debilidad se amplifica en un mundo en calentamiento al dilucidar los aumentos pasados y futuros de las velocidades máximas del viento en los TC más intensos”.

Por lo que de acuerdo a esta nueva investigación, “se utiliza una simple extrapolación de la escala Saffir-Simpson para definir una categoría hipotética 6, y describimos la frecuencia de las CT, tanto pasadas como proyectadas bajo el calentamiento global, que entrarían en esta categoría. Descubrimos que varias tormentas recientes ya han alcanzado esta intensidad hipotética de categoría 6 y, según múltiples líneas de evidencia independientes que examinan las velocidades máximas del viento simuladas y potenciales más altas, se proyectan más tormentas de este tipo a medida que el clima continúa calentándose”.