El Bosque, un pueblo costero en el estado de Tabasco destruido por el cambio climático

“ Hay dinero aquí ”, dice, “ pero no para nosotros ”.

Mientras el sol se pone sobre la playa, Cobos, conocida como Doña Lupe por los vecinos, señaló una docena de pequeñas estrellas anaranjadas en la línea del horizonte: plataformas petroleras que queman el gas que no lograron capturar.

Ahora, las tormentas invernales permanecen durante varios días seguidos y atrapan en sus casas a los pocos habitantes que quedan en El Bosque si no evacuaron a tiempo . Un clima que se calienta genera tormentas más frecuentes a medida que choca contra el aire polar ultrafrío y por ello las tormentas duran más, alimentadas por aire más caliente que puede retener más humedad.

No obstante, parece muy poco lo que se ha logrado respecto a la retirada de El Bosque . Cuando la familia Xolo huyó de su casa el 21 de noviembre, lo hizo a plena noche, con los 10 niños bajo una lona en medio de una lluvia torrencial.

No obstante, más difíciles son sus recuerdos de El Bosque y su hogar junto a las olas.

Mientras tanto, las casas nuevas no estarán listas antes de finales de 2024, según Raúl García, jefe del departamento de desarrollo urbano de Tabasco, quien agregó que “ojalá lo pudiéramos (hacer) más rápido”.

El departamento nacional de vivienda, responsable de operar el refugio, no respondió cuando se le preguntó por qué lo cerraron o si reabriría.

Cuando The Associated Press visitó El Bosque a finales de noviembre, una tormenta moderada había inundado el único camino hacia la comunidad, por lo que solo era accesible a pie o en motocicleta. Ese mismo día el refugio fue cerrado, aparentemente de forma permanente, con las ventanas empapeladas y un cartel del gobierno que anunciaba: “ 8 pasos para proteger tu salud antes de una inundación ”.

“¡No puede ser! ”, recuerda haber pensado Sánchez. “ No nos pueden dejar sin comer sin avisarnos, ¿no? ”

“Yo me dormía escuchando el ruido de él (el mar) y me levantaba con ese, con ese ruido. Siempre yo escuchaba esos ruidos de él, y por eso cuando yo platicaba con él le decía: ‘ya sabe que voy a extrañar de ti, porque con ese ruido me enseñaste a que yo te amara’”.

Cuando llegó la inundación a la casa de Arias, solo le pidió al mar tiempo suficiente para recoger sus cosas y el mar se lo otorgó.

“Y así, cuando yo salí de ahí, yo me despedí de él. Le di las gracias por el tiempo en que me estuvo ahí”.

Por Daniel Shailer, The Associated Press.