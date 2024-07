Biden retrasó su retiro porque dudaba de las posibilidades de Kamala Harris contra Trump

Aún así, Biden terminó apoyando a Harris, de 59 años, cuando reveló que se haría a un lado el domingo, semanas después de que su debate contra Trump, que fue un desastre, arruinara su campaña.

Biden y Harris hablaron repetidamente por teléfono en las horas previas a que se hiciera público el sorprendente anuncio, dijeron las fuentes.

Harris, por su parte, pasó más de 10 horas haciendo llamadas frenéticas a más de 100 líderes del Partido Demócrata, políticos y donantes para conseguir apoyo, dijo una fuente a CNN.

Entre el aluvión de llamadas que realizó se encontraban los expresidentes Barack Obama y Bill Clinton, según la fuente.

Aunque Bill y Hillary Clinton no perdieron tiempo en respaldar públicamente a Harris, Obama no ofreció inmediatamente su respaldo y dijo que los demócratas elegirían a un “candidato sobresaliente” no identificado.

“En los próximos días navegaremos por aguas desconocidas”, dijo Obama. “Pero tengo una confianza extraordinaria en que los líderes de nuestro partido serán capaces de crear un proceso del que surja un candidato sobresaliente”.

Apenas minutos después de que Biden respaldara a Harris, la vicepresidenta publicó en X que se sentía “honrada” de tener su voto de confianza y que su “ intención es ganar esta nominación ”.

Se espera que el Comité Nacional Demócrata organice una votación virtual sobre la nominación presidencial a principios de agosto para cumplir con la fecha límite de acceso a la boleta de Ohio el 7 de agosto.

DECISIÓN DE BIDEN

El presidente Biden anunció el domingo que se retira de la carrera presidencial de 2024 , después de semanas en las que destacados demócratas y donantes le pidieron que se retirara tras su desastrosa actuación en el primer debate presidencial.