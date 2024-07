‘Nos volvieron a encerrar’... Así fue el reencuentro de Paola Durante y Mario Bezares en La Casa de los Famosos 2 (video)

TE PUEDE INTERESAR: ¡Ya no hay temor! Baila Mario Bezares ‘El Gallinazo’ en pleno programa ‘Hoy’

Para ello le solicitaron a Adrián Marcelo que subiera a la habitación del líder, ahí el regiomontano se encontró con Paola Durante a la que reconoció de inmediato.

Luego la acompañó al patio de la casa, dónde los demás habitantes ya esperaban, el reencuentro con Mario Bezares fue inesperado.

Ambos se vieron y sonrieron, Paola en tono de broma le dijo a Mario “nos volvieron a encerrar”, mientras que todos observaban asombrados del peculiar reencuentro en la casa.

Paola Durante tuvo una breve entrevista donde explicó su estrategia para el reality y el contacto que mantuvo con Bezares.

“¿Qué me hizo decidir entrar a la LCDLFM? Pues la verdad siempre he querido vivir una experiencia así, he vivido cosas muy fuertes y creo que esto me va a ayudar a superar más cosas y porque quiero que realmente me conozca la gente, porque no saben absolutamente nada de mí”.

“A Mario tengo ya dos años que no lo veo, que no hemos platicado, yo me distancié un poquito. Hace 3 semanas le mandé un mensaje diciéndole que me tenía que alejar por todo lo fuerte que fue, que me disculpara y él me dijo que siempre iba a estar conmigo. Creo que va a ser una gran sorpresa para Mario verme entrar a la casa, yo creo que se va a impactar... nunca hemos platicado. Nunca nos hemos sentado a decir realmente qué fue lo que pasó”, declaró la modelo.