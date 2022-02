¿Qué papel juega México en el conflicto Rusia-Ucrania?

Lo que significa que al igual que los otros 14 países debe buscar la manera de solucionar de manera pacífica el actual conflicto. El día de ayer tras la orden de Putin, el consejo se reunió y el representante de México en el consejo, Juan Ramón de la Fuente , declaró que no están a favor de las intervenciones militares.

Este es encargado de solucionar conflictos por medios pacíficos con el fin de no poner en peligro la paz mundial y las seguridades internacionales. Cuando existe una controversia, el consejo puede imponer embargos o sanciones económicas que los mandatarios implicados están obligados a cumplir.

Aunque el Presidente de la República ha tomado la decisión de no meterse en conflictos de carácter internacional, es necesario recordar que México forma parte de los 15 países integrantes del Consejo de Seguridad de la ONU.

¿QUÉ PASARÍA CON MÉXICO DE HABER UNA TERCERA GUERRA MUNDIAL?

Según analistas de la Universidad de Oxford, la UNAM y el ITAM, ante este conflicto México no puede intervenir de ninguna otra forma más que defendiendo el derecho a la no invasión en otros países.

Sin embargo, también advierten que formar parte del Consejo de Seguridad pone a nuestro país en una posición o muy débil o muy fuerte, ya que, declarada una guerra mundial, esto permitiría que elementos militares rusos se establezcan en el país.

Además, advierten que AMLO tiene una buena relación con Putin por la donación de vacunas Sputnik y por ciertas ideologías políticas. Sin embargo, aunque consideran que actualmente estas amenazas no pasarán a mayores, en una posible guerra, México se encuentra en una posición en la que podría serle tentador al presidente apoyar a Rusia.

Aunque no es un hecho que este conflicto desemboque una tercera guerra mundial, México no puede hacerse a un lado y pretender que por estar del otro lado del océano es un conflicto que no nos interesa, ya que, de desatarse una guerra, el país entraría en ella.