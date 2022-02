‘No estamos a favor de la guerra” AMLO sobre guerra Rusia-Ucrania

El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo esta mañana que México continuará apostando por el diálogo ante el conflicto armado entre Rusia y Ucrania.

Durante su conferencia matutina desde Palacio Nacional, López Obrador adelantó que México ya se está preparando para un probable aumento en el precio de los combustibles por la guerra en Europa.

“En términos de política exterior, nos vamos a seguir pronunciando por el diálogo, que no se haga uso de la fuerza, que no haya invasión, no estamos a favor de ninguna guerra. México es un país que siempre se ha pronunciado por la paz y la solución pacífica de las controversias”, sentenció.

AMLO destactó que la posición de política exterior de México está respaldada por la propia Constitución.

AUMENTO EN PRECIO DE COMBUSTIBLE

Por otra parte, Andrés Manuel López Obrador aseguró que su gobierno ya tiene un plan para hacer frente a un posible aumento en los precios de los combustibles por el conflicto armado entre Rusia y Ucrania.

“Estamos nosotros desde hace algún tiempo preparados para que si nos aumenta el precio de gas podamos echar a andar todas las plantas de energía eléctrica que no requieren gas para evitar el aumento en los costos”, apuntó.