¿Qué pasa con el comercio mundial y los aranceles de Trump?

UNA REACCIÓN ESTADOUNIDENSE CONTRA LA OMC

Al inicio del primer mandato del presidente Trump, él y sus asesores comerciales expresaron su frustración por el funcionamiento de los paneles de arbitraje de la OMC. Afirmaban que los paneles se mostraban reacios a condenar las subvenciones a la exportación y otras medidas de países como China que pretendían reforzar sus sectores manufactureros, en violación de las normas del libre comercio. Y se quejaron de que, a menudo, los paneles decidían en contra de Estados Unidos.

Trump bloqueó el nombramiento de jueces para el máximo órgano de la OMC encargado de resolver disputas. Ese órgano no pudo reunirse al expirar los mandatos de los jueces, y ya no pudo emitir veredictos vinculantes.

Durante el primer mandato de Trump, los responsables de comercio debatieron la posibilidad de reescribir los tipos arancelarios, pero decidieron que eso sería ir demasiado lejos. La perspectiva de establecer nuevos aranceles para más de 4000 categorías de importaciones para el comercio estadounidense con más de 150 países era demasiado desalentadora.

Pero Trump se dispone a hacer precisamente eso, anular las normas más básicas del GATT estableciendo aranceles unilateralmente. Estados Unidos igualaría los aranceles de otros países y luego añadiría más aranceles para compensar las subvenciones y las barreras comerciales no arancelarias de esos países. Trump se quejó especialmente de los impuestos sobre el valor añadido en Europa y de los aranceles muy elevados en los países en desarrollo.

ARANCELES ELEVADOS EN LOS PAÍSES EN DESARROLLO

Cuando se creó el GATT en 1947, solo un grupo de países habían industrializado sus economías, y muchos de ellos estaban en ruinas a causa de la Segunda Guerra Mundial. A medida que los imperios coloniales se desintegraban en numerosos países en desarrollo, a los dirigentes de los países pobres del mundo les preocupaba no tener nunca la oportunidad de desarrollar industrias manufactureras.

Los países en desarrollo insistieron en mantener aranceles elevados para limitar las importaciones de bienes de fábrica. También insistieron en que se les permitiera subvencionar sus sectores agrícolas para intentar ser autosuficientes en alimentos.

Algunos de estos países en desarrollo, como China e India, se encuentran ahora entre las mayores economías del mundo. Pero han mantenido su condición de países en desarrollo según las normas del GATT, lo que les permite mantener aranceles mucho más elevados que en las economías desarrolladas y subvencionar fuertemente la agricultura. Solo en respuesta a la guerra comercial de Trump en 2018 y 2019, China empezó a reducir voluntariamente sus aranceles, aunque mantuvo las mayores subvenciones agrícolas del mundo.

Trump señaló que los países en desarrollo con aranceles elevados podrían verse afectados por aranceles estadounidenses igualmente elevados. Pero los países en desarrollo, incluidos China e India, sostienen que, aunque sus sectores industriales han crecido enormemente, sus poblaciones aún no son prósperas. Siguen teniendo unos ingresos medios bajos y quieren seguir siendo en su mayoría autosuficientes en alimentos.

El dilema actual para Europa y la mayoría de los países en desarrollo es que necesitan desesperadamente tener superávits comerciales con Estados Unidos para permitirse sus grandes déficits comerciales con China. Si toman represalias contra los aranceles del presidente Trump, pueden desencadenar una guerra comercial mundial y condenar a la OMC, que los ha ayudado a crecer más rápidamente durante tanto tiempo.

Keith Bradsher es el jefe de la corresponsalía de Pekín del Times. Antes fue jefe del buró en Shanghái, Hong Kong y Detroit, y corresponsal en Washington. Ha vivido e informado en China continental durante la pandemia. c. 2025 The New York Times Company.

Por Keith Bradsher, The New York Times.