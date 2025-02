Aranceles a vehículos importados por EU se aplicarán a partir del 2 de abril: adelanta Trump

El presidente de Estados Unidos , Donald Trump, dio a conocer que aplicará nuevos aranceles a los vehículos importados, a partir del 2 de abril: “ Yo lo habría hecho el 1 de abril ” , detalló el mandatario, luego justificó el cambio de fecha para que no coincida con el Día de los Inocentes.

Finalmente, aclaró que los aranceles recíprocos no se aplicarán de manera uniforme. En lugar de una tarifa estándar del 10 % o 25 % , la Administración establecerá tarifas específicas según los aranceles y las “ barreras ” comerciales que cada nación imponga a Estados Unidos.

Los nuevos aranceles (al sector automotriz) no se implementarán de inmediato, sino en un plazo de “semanas” o “meses”, y se aplicarán primero a aquellos países con los que Estados Unidos tiene el mayor déficit comercial.

El presidente también reiteró su apoyo a los aranceles, como los impuestos anteriormente del 25 % sobre las importaciones de acero y aluminio. “Los aranceles van a salvar un montón de industrias”, dijo, destacando su éxito al haber “salvado la industria del acero” durante su primer mandato (2017-2021). Subrayó la importancia de materiales como el acero, mencionando que es esencial para el Ejército y otras áreas.

ARANCELES A VEHÍCULOS PRODUCIDOS EN MÉXICO

Anteriormente, Donald Trump dijo para Fox News que le preocupa el déficit comercial con el país vecino (México), que cifra en 350 mil millones de dólares.

“No voy a permitir que esto continúe”, aseveró y criticó la expansión de plantas automotrices en México, destinadas a abastecer el mercado estadounidense: “No voy a dejar que eso ocurra. Vamos a imponer aranceles a esos autos. No quiero esos vehículos, podemos fabricarlos aquí.”

Donald Trump también arremetió contra la industria canadiense: “Canadá tiene una gran industria automotriz que nos ha robado. Si no llegamos a un acuerdo, impondremos un arancel significativo, que podría ser de entre 50% y 100%. No queremos sus autos, queremos producirlos en Detroit.”

