¿Qué significa tener una neumonía bilateral como la del papa Francisco? Estas son las opciones de un papa ante la enfermedad

No obstante, precisa que podría ser que la neumonía fuera inflamatoria, como consecuencia de una reacción a una infección.

MADRID- Carmen Monasterio, neumóloga del Hospital Universitario de Bellvitge de la ciudad de Barcelona, , que fue consultada por la Agencia de Noticias EFE, opina que es difícil, contando solo con el parte médico del papa, atreverse a dar una opinión sobre cuál es el diagnóstico real y el tratamiento, debido a que la neumonía bilateral puede ser una enfermedad infecciosa provocada por un virus o también por bacterias, para la cual no existe un tratamiento específico.

Actualmente el Pontífice guarda desde el viernes pasado “reposo absoluto” en el Hospital Gemelli; debido a la enfermedad del papa de 88 años, hay preocupación, sin embargo Francisco continúa ocupando su cargo, no obstante es conciente de las opciones que tiene.

En estos doce años de se pontificado, que cumplirá el 13 de marzo, a Jorge Mario Bergoglio le han extirpado una parte del colon, además fue operado de una hernia abdominal, y también ha estado internado por una bronquitis que le da cada invierno.

No obstante a su actual enfermedad, Francisco dejó clara su intención de no renunciar a su cargo. “Se gobierna con la cabeza, no con la rodilla”, afirmó en alusión a sus problemas que lo han obligado a usar una silla de ruedas.

- ¿Podría suceder que se diera otra renuncia en el Vaticano como la Benedicto XVI?

Por otra parte, Francisco ha a respaldado de manera pública la opción de seguir los pasos de su antecesor Benedicto XVI quien decidió dejar su cargo en 2013; esta situación no había sucedido desde los tiempos de Gregorio XII (1406-1415).

En este sentido, el Pontífice dijo en 2022 en una entrevista concedida al periódico ABC que ya había firmado su renuncia en caso de que se presentara “impedimento médico” y precisó en ese entonces que se la entregó al cardenal Tarcisio Bertone.

“Yo ya he firmado mi renuncia. Era Tarcisio Bertone el secretario de Estado. Yo la firmé y le dije: En caso de impedimento por cuestiones médicas o qué sé yo, acá está mi renuncia. Ya la tienen. No sé a quién se la habrá dado el cardenal Bertone”, explicó Francisco. Sin imbargo, no especificó qué tipo de impedimento ni quién o como sera tomada la decisión.

En base al Derecho Canónico este aprueba que “si el Romano Pontífice renunciase a su oficio, se requiere para la validez que la renuncia sea libre y se manifieste formalmente, pero no que sea aceptada por nadie”.

- No existen sustitutos del papa

Durante el tiempo que dure su convalecencia, los papas no cuentan con posibles sustitutos; esto se debe a que no es una presidencia, sino que es un monarca absoluto; por lo que su potestad, por norma, es “suprema, plena, inmediata y universal en la Iglesia” y debe “siempre ejercerla libremente”.

En lo que se refiere a la legislación canónica, esta no establece qué sucedería en el caso de que un papa entrara en un coma o que padezca una enfermedad degenerativa que le impidiera proseguir ejerciendo su cargo.

En tanto a lo que se se refiere a la gestión diaria de la Iglesia católica, está lo que se conoce como la Curia Romana, que “por autoridad del mismo” se especializa en ministerios, es decir dicasterios, o tribunales.

En el caso de Bergoglio, durante su hospitalización, dejó a otros de sus colaboradores determinados actos, tales como las audiencias del Jubileo, de las que se está encargando wl arzobispo Rino Fisichella.

- Defunción

El papa Francisco ya estableció por escrito cómo desea que sea su funeral, en este caso es más sencillo que en el pasado, no habrá la habitual exposición del cuerpo en un catafalco, que es un tipo de armazón cubierto con tela negra que da la sensación de que es un sepulcro y que coloca en los templos para llevar acabo la celebración de los funerales de un difunto, en la basílica de San Pedro, sino habrá en un ataúd que ya no será triple como lo era anteriormente.

Así mismo, el Pontífice dispuso que sea sepultado en una capilla de la basílica romana de Santa María La Mayor, que es custodiada por el icono ‘Salus Populi Romani’, del que el papa es devoto, en vez de estar en la cripta vaticana.

En caso de defunción, la Iglesia queda en lo que se conoce como “sede vacante” y será el cardenal ‘camarlengo’, quien actualmente es el estadounidense Kevin Joseph Farrell, quien la administre hasta que se encuentre a un sucesor, como indica la Constitución Apostólica ‘Universi Dominici gregis’.

Con información de la Agencia de Noticias EFE.