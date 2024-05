¿Quién fue Alice Stewart, comentadora política de CNN que falleció a los 58 años?

CNN informó que Stewart nació el 11 de marzo de 1966, en Atlanta y comenzó su carrera como reportera y productora local en Georgia, antes de mudarse a Little Rock, Arkansas, para ser presentadora de noticias.

“Una veterana política y periodista ganadora del premio Emmy que aportó una chispa incomparable a la cobertura de CNN, conocida en todas nuestras oficinas no sólo por su conocimiento político, sino también por su inquebrantable bondad. Nuestros corazones están apesadumbrados al llorar una pérdida tan extraordinaria”, agregó .

Luego se desempeñó como directora de comunicaciones en la oficina del entonces gobernador de Arkansas, Mike Huckabee, antes de asumir un papel similar para su candidatura presidencial en 2008.

Se desempeñó como directora de comunicaciones para las candidaturas presidenciales de 2012 de la exrepresentante de Minnesota, Michele Bachmann, y el exsenador de Pennsylvania Rick Santorum, también excomentarista de CNN. Más recientemente, Stewart fue directora de comunicaciones de la campaña de 2016 del senador de Texas Ted Cruz, informó la cadena.

“Mi posición en CNN es ser una voz conservadora y al mismo tiempo un pensador independiente”, dijo Stewart. “No soy un bebedor de Kool-Aid; No soy un partidario de Trump y no dejé mi sentido común y mi decencia en la puerta cuando voté por (Trump)”, dijo.