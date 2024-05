Ante el avance de Rusia, la OTAN considera enviar entrenadores a Ucrania

Hasta ahora, Estados Unidos ha dicho que no , pero el general Charles Brown Jr., jefe del Estado Mayor Conjunto, declaró el jueves que el despliegue de entrenadores de la OTAN parecía inevitable. “Llegaremos ahí eventualmente, con el tiempo” , afirmó.

La Casa Blanca ha insistido en que no enviará tropas estadounidenses, ni siquiera instructores, a Ucrania, una postura que un funcionario del gobierno reiteró el jueves. El gobierno también ha instado a los aliados de la OTAN a que no envíen sus soldados .

El gobierno de Estonia no ha descartado la posibilidad de enviar tropas al oeste de Ucrania para asumir funciones de retaguardia que podrían liberar a las tropas ucranianas de ir al frente, dijo esta semana el asesor de seguridad nacional de Estonia.

El ministro de Relaciones Exteriores de Lituania, Gabrielius Landsbergis, respaldó la postura de Macron en una entrevista con The Guardian la semana pasada. “Nuestros soldados han estado entrenando a ucranianos en Ucrania antes de la guerra”, dijo, y añadió: “Así que volver a esta tradición podría ser bastante factible”.

El ejército estadounidense ha realizado entrenamientos para las tropas ucranianas en Polonia, Alemania y Estados Unidos, pero sacar a los soldados de Ucrania lleva mucho tiempo. Las autoridades estadounidenses reconocen ahora que el entrenamiento actual de las fuerzas ucranianas no es suficiente, y que necesitan un entrenamiento mejor y más rápido para hacer frente a una esperada ofensiva rusa este verano.

Estados Unidos solía ayudar a dirigir un programa de entrenamiento de la OTAN en Yávoriv, al oeste de Ucrania, pero los soldados estadounidenses fueron retirados de allí al comienzo de la guerra.

El entrenamiento estadounidense y de los aliados no siempre ha tenido éxito. Antes de la contraofensiva ucraniana del verano pasado, soldados de Estados Unidos entrenaron en Alemania a unidades ucranianas en maniobras de guerra, limpieza de minas y otras tareas. Pero aprender a utilizar tanques, artillería y soldados de infantería de forma coordinada es difícil, sobre todo en un corto periodo de 12 semanas. Para agravar el problema, los soldados ucranianos se enfrentan a un campo de batalla muy diferente y más intenso que en el que han combatido las fuerzas norteamericanas en los últimos años.

Las autoridades militares reconocen que trasladar el adiestramiento a Ucrania permitiría a los instructores estadounidenses obtener más rápidamente información sobre las innovaciones que se producen en el frente ucraniano, lo que les permitiría adaptar su entrenamiento.

El mes pasado, la OTAN pidió al general Christopher Cavoli, comandante supremo aliado para Europa, que ideara una forma de que la alianza hiciera más para ayudar a Ucrania y mitigar los riesgos. Un funcionario de Estados Unidos dijo el miércoles que una posibilidad podría ser el entrenamiento de soldados ucranianos en Leópolis, cerca de la frontera occidental del país con Polonia.

Pero Rusia ya ha bombardeado Leópolis, incluso hace unas semanas, cuando misiles de crucero rusos alcanzaron infraestructuras cruciales allí.

Algunos funcionarios afirman que un gran número de nuevos reclutas ucranianos podrían ser enviados a campos de entrenamiento en Alemania y Polonia.

Pero, desde el punto de vista logístico, eso requiere transportar a los soldados a los campos de entrenamiento del ejército de Estados Unidos en Grafenwoehr, Alemania, someterlos a complejas maniobras destinadas a enseñarles la guerra de armas combinadas y, a continuación, enviar a los soldados a más de 1609 kilómetros a través de Leópolis y luego a Kiev para su despliegue en el frente.

“Recuerden que cuando Rusia invadió Crimea por primera vez en 2014, enviamos un mayor número de soldados a Ucrania para entrenar a las fuerzas ucranianas en el oeste del país, y seguimos rotándolos hasta 2022, cuando nos asustamos y los retiramos”, dijo Evelyn Farkas, exalta funcionaria del Pentágono para Ucrania durante el gobierno de Barack Obama. “No debería sorprender a nadie ahora, cuando escasea la mano de obra en el frente ucraniano, que los miembros de la OTAN y la dirección de la alianza se planteen cómo ayudar de nuevo desde la retaguardia”.

Otros aliados de la OTAN, entre ellos Gran Bretaña, Alemania y Francia, están trabajando para instalar contratistas de defensa en Ucrania para ayudar a construir y reparar sistemas de armas más cerca de la zona de combate, lo que las autoridades militares han descrito como un enfoque de “arreglarlo con anticipación”. Funcionarios y exfuncionarios de defensa de Estados Unidos dijeron que la Casa Blanca está revisando su prohibición de permitir contratistas de defensa estadounidenses en Ucrania, aunque un pequeño número ya ha sido autorizados a entrar, a órdenes de las autoridades del Departamento de Estado, para trabajar en sistemas de armas específicos como las defensas antiaéreas Patriot.

“Hay un elemento de mala praxis aliada en el hecho de que estamos proporcionando grandes cantidades de equipos occidentales a Ucrania, pero no les damos los recursos para mantenerlos”, dijo Alexander Vindman, teniente coronel retirado del Ejército y veterano de combate estadounidense nacido en Ucrania.

