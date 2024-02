Represión de Nicaragua en contra de la Iglesia católica, siembra el miedo entre los fieles, en el país y en el exilio

NICARAGUA- El temor a la actual represión por parte del presidente Daniel Ortega (contra la Iglesia católica en particular, pero sin perdonar a los evangélicos) se ha vuelto tan generalizado que está silenciando las críticas al gobierno autoritario e incluso las menciones a la represión desde el púlpito.

“Cada vez el silencio se hace más profundo”, dijo Martha Patricia Molina, una abogada nicaragüense que huyó a Estados Unidos. Su trabajo, que registra cientos de casos de persecución eclesiástica, le valió recientemente un Premio Internacional a la Libertad Religiosa del Departamento de Estado de Estados Unidos.

“Muchos sacerdotes creen que si hacen denuncias habrá más represalias contra las comunidades. A nosotros como laicos nos gustaría que hablaran, pero las únicas alternativas son el cementerio, la prisión o el exilio”.

Contó 30 profanaciones de iglesias en el último año, de las cuales solo unas pocas fueron denunciadas a las autoridades. Recientemente, escuchó sobre un sacerdote que acudió a la policía después de un robo en su iglesia, solo para recibir insultos y decirle que era sospechoso.

“La vida en Nicaragua es un infierno, porque la vigilancia es brutal. No se puede decir nada que vaya en contra del gobierno”, dijo un sacerdote exiliado. Al igual que él, la mayoría de los exiliados entrevistados para este artículo hablaron con The Associated Press bajo condición de anonimato por temor a represalias contra sus familias o comunidades en Nicaragua.