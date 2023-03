Compara el Papa persecución en Nicaragua con la ‘dictadura comunista’ o la ‘hitleriana’

VATICANO, ITA.- El papa Francisco calificó este viernes al gobierno de Nicaragua de “dictadura grosera” y denunció la falta de “equilibrio” de quienes dirigen el país, bajo el mandato del presidente Daniel Ortega.

Las declaraciones del sumo pontífice se producen mientras aumenta el hostigamiento del Gobierno nicaragüense sobre la Iglesia católica. Apenas el pasado martes el gobierno de Ortega ordenó cerrar dos universidades católicas.

“Con mucho respeto, no me queda otra que pensar en un desequilibrio de la persona que dirige. Ahí tenemos un obispo preso, un hombre muy serio, muy capaz. Quiso dar su testimonio y no aceptó el exilio. Es una cosa que está fuera de lo que estamos viviendo, es como si fuera traer la dictadura comunista de 1917 o la hitleriana del 35, traer aquí las mismas... Son un tipo de dictaduras groseras”, dijo el Papa en entrevista para Infobae.

Francisco hizo referencia al obispo nicaragüense Rolando Álvarez, un abierto crítico del gobierno, que en febrero fue sentenciado a 26 años de cárcel. Además de la pena de cárcel, Álvarez fue despojado de su ciudadanía. Al menos una decena de religiosos han sido condenados a prisión bajo el delito de “conspiración”.

Luego de meses de silencio, el Papa ha expresado recientemente su pesar y preocupación por la persecución que sufren en Nicaragua opositores políticos, artistas, religiosos y activistas. “Las noticias que llegan de Nicaragua me han entristecido mucho”, declaró el mes pasado.