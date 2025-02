Responde China a los aranceles de Trump con una ola de restricciones comerciales

“ Por lo que veo hasta ahora, se trata de una respuesta relativamente limitada, que no afecta a más del 30 por ciento de las exportaciones estadounidenses a China ”, dijo Bert Hofman, exfuncionario del Banco Mundial y ahora profesor adjunto del Instituto de Asia Oriental de la Universidad Nacional de Singapur. “ Probablemente estén tratando de mantener la pólvora seca, porque este podría ser solo el primer paso del gobierno de Trump ”.

Los contragolpes de China sugerían un esfuerzo por perjudicar a las empresas estadounidenses y enviar una advertencia al gobierno de Trump, al mismo tiempo que mantenían en reserva medidas que podrían causar un daño aún más grave al comercio entre las dos mayores economías del mundo. Pero las medidas anunciadas por Pekín, en particular los aranceles y los controles a la exportación, podrían tardar en ser revocadas por las autoridades chinas, incluso si Trump diera señales de estar dispuesto a llegar a un compromiso.

El lunes, Trump dijo que tenía previsto hablar con el dirigente chino Xi Jinping en las próximas 24 horas, pero no estaba claro cuándo se produciría exactamente la llamada telefónica. Antes de que se mencionara una llamada, las autoridades chinas pusieron en marcha las medidas destinadas a castigar a las empresas estadounidenses.

Google no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios sobre el anuncio de la investigación antimonopolio.

China también dijo que había añadido dos empresas estadounidenses a su lista de “entidades no fiables”. Una de ellas, PVH —la empresa minorista estadounidense propietaria de las marcas Calvin Klein y Tommy Hilfiger— ya había sido investigada por los reguladores chinos en septiembre. China dijo que PVH había adoptado “medidas discriminatorias” contra productos procedentes de la región de Xinjiang, en el extremo occidental del país.

Los acuerdos alcanzados el lunes por Trump con Canadá y México alejaron a Estados Unidos del borde de una guerra comercial potencialmente devastadora con dos de sus aliados más cercanos. Pero no excluyó la amenaza de que se produjeran conflictos similares más adelante.

El lunes, Trump dejó claro que desplegaría aranceles libremente para conseguir que otros gobiernos le dieran lo que quiere.

Trump ha acusado a China de no hacer lo suficiente para detener la exportación de fentanilo y de las sustancias químicas que se utilizan para fabricarlo. En la orden ejecutiva que emitió el sábado, Trump dijo que los envíos de opiáceos sintéticos habían asolado a las comunidades estadounidenses, ejercido una grave presión sobre el sistema de salud y eran la principal causa de muerte de personas de entre 18 y 45 años en Estados Unidos.

No está claro qué medidas ha tomado recientemente el gobierno chino, si es que ha tomado alguna, para restringir el comercio de fentanilo, más allá de su anterior colaboración policial con Estados Unidos. Trump habló del fentanilo con Xi en una llamada telefónica en su primera semana en el cargo.

Durante el primer mandato de Trump, China introdujo una prohibición del fentanilo y empezó a colaborar con Estados Unidos para atrapar a los traficantes, bajo la presión de Trump. Y en 2023, Xi y el entonces presidente Joseph R. Biden Jr. acordaron una serie de conversaciones bilaterales sobre narcóticos tras reunirse en Woodside, California.

Un portavoz de la embajada china en Washington había dicho que China se oponía firmemente a los aranceles y que cualquier diferencia o fricción debía resolverse mediante el diálogo. “No hay ganadores en una guerra comercial o arancelaria, la cual no sirve a los intereses de ninguna de las partes ni del mundo”, dijo el portavoz.

Trump libró una intensa guerra comercial con China durante su primer mandato, tras iniciar un caso comercial que determinó que el país había infringido injustamente la propiedad intelectual estadounidense. Aumentó los aranceles sobre China y finalmente aplicó aranceles a cerca del 60 por ciento de las exportaciones del país a Estados Unidos.

Ahora Trump, en el cargo desde hace dos semanas, ha iniciado un nuevo intercambio con China.

“Es probable que este sea solo el principio de un largo proceso de negociación entre los dos países”, dijo en un comentario por escrito Zhiwei Zhang, presidente y economista jefe de Pinpoint Asset Management, una empresa de inversiones de Hong Kong. “Hay esperanzas de desescalar en este proceso, aunque el camino que queda por recorrer puede ser accidentado”.

Claire Fu colaboró con reportería desde Seúl, Amy Chang Chien desde Taipéi, Taiwán, y Nico Grant desde San Francisco.

Ana Swanson cubre comercio y economía internacional para el Times desde la corresponsalía en Washington. Ha sido periodista por más de una década.

Chris Buckley, corresponsal jefe en China del Times, informa sobre China y Taiwán desde Taipéi, y se enfoca en política, cambio social y cuestiones militares y de seguridad. c. 2025 The New York Times Company.

Por Ana Swanson y Chris Buckley, The New York Times.