¿Afectan a los consumidores estadounidenses los aranceles impulsados por Trump?

El fin de semana pasado, el presidente de Estados Unidos cumplió su promesa e impuso aranceles del 25 % a la mayoría de los productos de Canadá y México, mientras que China fue de un 10 por ciento en los a los productos de China; de acuerdo al Peterson Institute for International Economics (PIIE) “el costo directo de estas acciones para el hogar estadounidense típico, o mediano, sería un aumento de impuestos de más de $1,200 al año”.

Alana Semuels, en su artículo titulado “How Trump’s Tariffs Could Affect U.S. Consumers” publicado por Times, señala que los consumidores estadounidenses abrumados por la inflación decidieron dar su voto en las pasadas elecciones a Trump; a dos semanas de que el republicano regresara a a la Casa Blanca para un segundo mandato, “se espera que los precios de las viviendas, los automóviles, el combustible y los alimentos suban una vez más debido a los aranceles que Trump anunció el 1 de febrero sobre México, Canadá y China”.

De acuerdo con Semuels, los expertos consideran “que es casi seguro que los precios al consumidor de una serie de productos aumentarán si estos aranceles están en vigor durante más de unos pocos meses”.

Siendo así, que si bien por el momento en el caso de Canadá y México por el momento la entrada en vigor de los aranceles esta en pausa, añade Semuels que “la Tax Foundation, de tendencia derechista, estima que los aranceles propuestos para México, Canadá y China podrían sumar más de 800 dólares de costos a cada hogar estadounidense en 2025”.