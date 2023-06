¿Sabías que los océanos son la séptima economía mundial?, están amenazados por la falta de regulación

“ El océano es principalmente todo lo que pasa bajo la superficie, y como los seres humanos no lo vemos es como si no existiera ”, detalló Santoro con motivo del Día Mundial de los Océanos .

Siendo así, que la “economía azul” genera millones de puestos de trabajo , en donde solo el sector alimentario emplea a 237 millones de personas . No obstante, muchas de las actividades económicas que llevan a cabo en el agua son invisibles .

Hasta ahora, esta técnica aún no está regulada, aunque es muy cotizada entre las grandes industrias, que pueden evadir la soberanía de los países en aguas internacionales, siendo una especie de “far west” en el fondo oceánico al que no llegan los humanos.

Por lo que, en opinión de Santoro, el hecho de que países tales como Francia, España, Canadá y Chile solicitaron una moratoria para la minería submarina, que exige detener toda explotación hasta que la investigación avance, es una muestra de que los océanos reciben cada vez más atención también de los reguladores.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Sabías que la mayor zona minera submarina del mundo que se ubica en el Pacífico amenaza a 5,578 especies?

Esta respuesta de estos países fue empujada por la campaña contra los residuos plásticos y gracias a la cual, de acuerdo con Santoro, el cuidado de los mares pasó a ocupar más espacio en la conversación pública.

“Ver cómo los plásticos afectan a animales tan populares como tortugas, ballenas o aves marinas... fueron imágenes que realmente golpearon la conciencia de los ciudadanos y cambiaron la percepción desde abajo”, expresó Santoro.

A sí mismo, la Unión Europea (UE) aprobó una directiva contra los plásticos de un solo uso, es regulación que es pionera, sirvió de precursora para un movimiento aún más ambicioso hasta la fecha: el Tratado Global de los Océanos, que fue aprobado en Naciones Unidas este año tras casi dos décadas de debate.

“El tratado está aprobado, pero luego se necesita que al menos 60 países lo ratifiquen para entrar en vigor -recuerda- así que todavía queda camino por recorrer”, indicó Santoro.