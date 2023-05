Salas de chat para videojugadores es un terreno fértil para el extremismo

Nueva York- Para quienes forman parte, Unloved sirve com o un foro en el que alrededor de 150 personas adoptan una subcultura misógina en la que los miembros se autodenominan “incels”, un término en inglés que describe a aquellos que se identifican como célibes involuntarios . Comparten algunos memes inofensivos , pero también hacen bromas sobre tiroteos escolares y debaten sobre cuán atractivas son mujeres de distintas razas. Los usuarios del grupo (conocido como un servidor en Discord ) pueden ingresar a salas más pequeñas (canales o canales foro) para participar en chats de voz o texto. El nombre de una de las salas hace referencia a la violación .

Entre las personas encuestadas en el informe, alrededor del 15 y el 20 por ciento de las que eran menores de 18 años manifestaron que habían visto declaraciones que apoyaban la idea de que “la raza blanca es superior a las demás”, que “una raza o etnicidad en particular debería ser expulsada o eliminada” o que “las mujeres son inferiores” .

Algunos de estos actores malintencionados hablan de manera directa con otras personas en videojuegos de multijugador, como “Call of Duty”, “Minecraft” y plataformas como Roblox , mediante las funciones de chat o de voz en el juego. En otras ocasiones, recurren a redes sociales, como Discord , que primero logró popularizarse entre los videojugadores y desde ese entonces ha generado un atractivo más amplio.

El informe indica que las plataformas de videojuegos y los sitios de redes sociales asociados son en particular vulnerables a los intentos de captación de los grupos extremistas debido a los muchos jóvenes impresionables que juegan videojuegos , así como la relativa falta de moderación en algunos sitios.

El informe señala que en Roblox, una plataforma que permite a los usuarios crear mundos virtuales, los jugadores han recreado campos de concentración nazis y los campos de reeducación masivos que el gobierno comunista chino ha construido en Sinkiang, una región en su mayoría musulmana.

En el juego “World of Warcraft”, grupos en línea (llamados hermandades) también han anunciado afiliaciones neonazis. En Steam, una tienda de videojuegos en línea que también tiene foros de discusión, un usuario se autonombró como homónimo del arquitecto del Holocausto, otro integró lenguaje antisemita en el nombre de su cuenta. El informe descubrió nombres de usuarios similares conectados con jugadores de “Call of Duty”.

Disboard, un sitio operado por voluntarios que muestra una lista de servidores de Discord, incluye algunos que abiertamente anuncian puntos de vista extremistas. Algunos son públicos, mientras que otros son privados y solo accesibles mediante invitación.

Jeff Haynes, un experto en videojuegos que hasta hace poco trabajaba en Common Sense Media, empresa que monitorea el entretenimiento en línea para las familias, mencionó: “Algunas de las herramientas utilizadas para conectar y fomentar la comunidad, impulsar la creatividad, generar interacciones también pueden ser usadas para radicalizar, manipular y difundir el mismo tipo de lenguaje, teorías y tácticas espantosas entre otras personas”.

Las compañías de videojuegos afirman que han emprendido medidas enérgicas contra el contenido de odio, al establecer prohibiciones de material extremista y al grabar o guardar el audio de las conversaciones en el juego para usarlas en posibles investigaciones. Algunas, como Discord, Twitch, Roblox y Activision Blizzard (creador de “Call of Duty”) han implementado sistemas de detección automática para escanear y eliminar contenido prohibido antes de que pueda publicarse. En los últimos años, Activision ha prohibido el acceso a 500,000 cuentas en “Call of Duty” por violar su código de conducta.

Discord indicó mediante un comunicado que era “un lugar donde todas las personas pueden encontrar un espacio al cual pertenecer y cualquier comportamiento que atente contra eso es contrario a nuestra misión”. La compañía expresó que vetaba a usuarios y desactivaba servidores si exhibían odio o extremismo violento.

Will Nevius, un vocero de Roblox, aseguró en un comunicado: “Reconocemos que los grupos extremistas están recurriendo a una variedad de tácticas con el fin de eludir las reglas en todas las plataformas y estamos determinados a estar un paso adelante de ellos”.

Valve, la compañía que opera Steam, no respondió a una solicitud de comentarios. c.2023 The New York Times Company.

Por Steven Lee Myers y Kellen Browning The New York Times.