Saldo real de la guerra en Ucrania se mide en cadáveres. Un hombre los lleva a casa, uno por uno

DOVHENKE- El olor en el auto es enfermizo y dulce : El aroma abrumador de cadáveres que han permanecido demasiado tiempo en el lodo y la ruina, los que los perros no devoraron . Pero no lo nota Oleksii Yukov , un instructor de artes marciales de 38 años, quien lidera a un equipo de recolectores de cadáveres voluntarios en Ucrania .

Yukov le dice lo mismo a todas las madres. Les dice que hablen de sus hijos muertos para que sean recordados. Hay una persona en particular cuya historia Yukov no quiere que se olvide: Oleksandr Romanovych Hrysiuk, Sasha, para su madre, Olha.

¿Dónde estaba ahora su hijo, se preguntó, el niño de dulce sonrisa y orejas que sobresalían, al que le encantaba correr y tenía tantos amigos que no podía contarlos? ¿Dónde estaba su hijo, quien soñaba con construir un hogar para la familia que aún no tenía?

A finales del verano de 2022, Olha y su otro hijo se acercaron a Yukov en busca de ayuda. Enviaron fotos de Sasha y su tatuaje, así como imágenes de satélite de su ubicación aproximada.

Yukov llegó a Dovhenke en septiembre, no mucho después que los rusos se marcharan. Más del 90% de los edificios allí habían sido destruidos o dañados, y era difícil encontrar el sótano donde la unidad de Sasha dijo que lo habían dejado. Además, había minas.

Buscaron durante días. El 19 de septiembre, Yukov dio un paso y escuchó un clic. La fuerza de la explosión lo derribó.

“Estaba tirado allí y sentí que no tenía piernas”, dijo Yukov. “Pensé: ‘Está bien, conseguiré una prótesis’. ... Pero vi agujeros y sangre que salía de mis piernas. Me dije algo como, ‘OK. Las piernas están en su lugar’. Pero de repente, no puedo ver con un ojo. No hay ojo”.

Su equipo corrió hacia él, gritando. “¡DETENTE! ¡NO CORRAS, QUÉDATE QUIETO!”.

Yukov gritó en respuesta, preocupado de que ellos también volaran por los aires. “¡Traigan torniquetes y una camilla!”.

En silencio, rápidamente lo llevaron en auto al hospital, mientras su perro jadeaba por encima del agudo zumbido del motor. Yukov estaba inerte en el asiento trasero, con torniquetes en las piernas. Con cuidado tocó un paño blanco ensangrentado donde antes tenía el ojo derecho.

Dos semanas después, Yukov encabezó a todos de regreso a Dovhenke, con el ojo parchado como pirata. Se movía y tropezaba con las muletas mientras intentaba encontrar a Sasha, pero todavía era demasiado peligroso y tuvieron que esperar unas semanas más para que se retiraran las minas. Para entonces, Yukov ya tenía un ojo de vidrio que parece increíblemente real hasta que lo golpea con los nudillos.

Cuando finalmente regresaron a Dovhenke para buscar a Sasha, un pequeño gato gris con la nariz herida saltaba al hombro de Yukov y frotaba su nariz en él. El gatito dio vueltas en un lugar entre los escombros. Comenzaron a cavar allí.

“Las almas vienen y deambulan junto a nosotros”, explicó Yukov. “Recibimos una señal para mostrarnos dónde yacía ... Quiere regresar a casa. Mamá está esperando”.

Sasha estaba aplastado bajo los escombros de un edificio derrumbado. El lugar quedó calcinado. Había fragmentos de mortero de 120 mm y señales de una explosión enorme.

Para cuando se abrieron paso a través de las últimas capas de hormigón, ya estaba oscuro. Denys Sosnenko, un joven de 21 años a quien Yukov solía entrenar en kickboxing, bajó al foso para peinar la tierra con los dedos en busca de huesos.

Yukov le dijo a Denys que intentara mantener juntos los fragmentos de la cabeza de Sasha en lo que quedaba de su casco. Le entregó parte del cráneo de Sasha, mojado y amarillento, a Yukov, quien lo colocó con cuidado en una bolsa blanca grande. Era difícil hacer un registro de todas las piezas porque estaba completamente oscuro y trabajaban con una linterna.

Denys sacó una cruz plateada cubierta de tierra y la dejó a un lado; luego una cuchara y un reloj.

Yukov prosiguió con el inventario anatómico aproximado de lo que quedaba de Sasha. Un brazo. La columna vertebral. Pelvis. Fémur. Codo.

“Espera”, dijo Yukov. “¿Dónde está el otro brazo y el (otro) omóplato?”.

Era el 25 de noviembre de 2022.

Dos meses después, Denys condujo sobre una mina terrestre mientras buscaba cadáveres y falleció.

ONCE RUSOS Y UNA PIERNA

Como en la mayoría de las guerras, ambos bandos han minimizado u oscurecido sus pérdidas, y el verdadero número de víctimas puede no conocerse durante años. Pero desde el cielo, las multitudes de muertos ya transforman el paisaje. Las tumbas tienen el mismo aspecto a ambos lados del frente: Campos que antes estaba vacíos ahora forman mosaicos de lápidas nuevas.

El presidente Zelenskyy dijo recientemente que 31.000 soldados ucranianos han muerto en la guerra, menos de la mitad de lo que calcula la inteligencia occidental. Se cree que las pérdidas de Rusia son aproximadamente el doble de las de Ucrania.

Con imágenes satelitales y visitas presenciales, The Associated Press documentó el rápido crecimiento de las tumbas de soldados en algunos sitios clave en Rusia y Ucrania donde los muertos en la guerra se han acumulado a gran escala.

Hasta marzo, más de 650 soldados yacían en lo que era un terreno abierto en las afueras de Leópolis hace dos años, y había más de 800 tumbas de soldados nuevas en un cementerio de Kiev. Unas 700 tumbas aparecieron en dos parcelas para soldados en un cementerio de Járkiv de febrero de 2022 a septiembre de 2023, muestran las imágenes de satélite. La AP también contó al menos 1.345 nuevas tumbas de soldados en un cementerio de Dnipro en marzo, bordeadas por seis hileras ordenadas de fosos vacíos a la espera de más cuerpos.

Muchos más muertos están esparcidos por Ucrania y Rusia, discretamente escondidos entre tumbas de civiles.

Mediazona, un medio de comunicación ruso independiente, ha identificado la ubicación de docenas de cementerios rusos que se han abarrotado de muertos en la guerra. Junto con el servicio de la BBC en Rusia y una red de voluntarios, ha confirmado la muerte de alrededor de 50.000 soldados rusos desde la invasión a gran escala, una cifra que, según dicen, probablemente representa poco más de la mitad de la cifra real de muertos. Su recuento no incluye a los combatientes rusos de los territorios ocupados en Ucrania.

Los muertos no se pueden ocultar del espacio. Las imágenes de satélite muestran más de 750 tumbas en el cementerio Wagner en Bakinskaya, una ciudad cerca del Mar Negro, en comparación con alrededor de 170 en enero de 2023. A unos 15 kilómetros (9 millas) de distancia, se estima que se han construido 2.646 compartimentos para restos cremados en nuevas hileras de paredes de color gris oscuro en la Capilla Wagner, aunque no fue posible decir cuántas estaban llenas. El número de muertos de guerra enterrados en el Cementerio Conmemorativo Militar Federal, al norte de Moscú, se ha triplicado en el último año, hasta alcanzar unas 846 tumbas.

Estos son los afortunados, los que regresaron a casa.

Yukov dice que ha recogido más de 1,000 cadáveres desde que comenzó la invasión a gran escala hace dos años, más de la mitad de ellos rusos.

“No estamos luchando contra los muertos”, dijo. “No separo los cuerpos de los soldados rusos y los de los soldados ucranianos. Todos son almas para mí”.

Una noche de octubre, Yukov regresó de una misión cerca de Slaviansk con bolsas negras para cadáveres atadas al techo de su automóvil. Rebotaron peligrosamente sobre los baches mientras él se apresuraba a llevar la carga a una morgue.

El conteo de ese día fue de 11 rusos y una pierna, que probablemente era ucraniana, a juzgar por su bota. Sus heridas quedaron documentadas. Las cosas que llevaban —amuletos que habían resultado inútiles, dibujos de niños, fotografías familiares, cartas de amor y desesperación— serían recopiladas y catalogadas. Su ADN sería analizado de ser necesario, y sus identidades se registrarían en bases de datos gubernamentales.

Los ucranianos, esperaba Yukov, encontraran el camino a casa. Los rusos se convertirían en moneda de cambio para obtener cadáveres ucranianos en intercambios periódicos de muertos en guerra.

“Cuando alguien dice: ‘Estoy cansado de la guerra’, sí, todos estamos cansados”, dijo Yukov. “Pero sólo necesitamos que entiendan: Ayúdenos. No se queden sin hacer nada. Porque la guerra no tiene fronteras. La guerra también cruzará tu puerta”.

Miró al interior de una bolsa para cadáveres. Los cuerpos se habían cocido al sol y la carne de sus rostros estaba parcialmente momificada. Yukov calculó que tenían unos tres meses muertos.

De repente enojado, Yukov comenzó a hablar en un ruso agitado.

“Llevaste a este niño en tu vientre”, dijo, “ahora tus hijos rusos yacen aquí, en suelo ucraniano. ¿Por qué los dejaste venir aquí? Sabías de qué se trataba todo esto, que iban a asesinar y a ser asesinados”.

Yukov miró los cuerpos tendidos sobre la hierba nocturna. “Aquí es donde termina todo”, declaró.

Se giró y soltó una risita, luego dejó de hablar y sacudió la cabeza en silencio.

“Así que, no lo sé ... Es una estupidez”.

VIVIENDO JUNTOS EL DOLOR

Olha esperó durante mucho tiempo que “desaparecido” significara “vivo”. Pero cuando Yukov envió una fotografía del collar que habían encontrado en el sótano de Dovhenke, Olha lo reconoció al instante. Era el mismo Jesús de plata que le había dado a Sasha cuando partió a la guerra, sólo que ahora era una prueba documental —la número 3118—, una evidencia de los muertos salpicada de barro.

Olha nunca volvió a ver el rostro de su hijo. Para cuando recuperó el cuerpo, Sasha ya no tenía rostro. Eso fue difícil para ella porque alimentó una pequeña y dolorosa esperanza de que hubiera algún error.

Yukov es un destructor de esperanza para las madres. Pero de todos modos le agradecen.

“Me alegro de que hayamos logrado hacerlo”, escribió Yukov en un mensaje a Olha, después de que encontró a Sasha. “Te abrazamos y esperamos poder conocerte para saber más de él. Estamos contigo”.

“Tu trabajo no tiene precio”, respondió ella.

Olha enterró lo que quedaba de Sasha el 16 de marzo de 2023 en el cementerio de su pueblo, bajo una cruz cubierta con flores y listones.

“Es muy importante para mí saber que su cuerpo está a mi lado”, explicó Olha. “Todos estamos esperando la victoria. Para mí es lo más importante. Si no ganamos, ¿para qué murió mi hijo y tantos otros hijos?”.

Yukov nunca le contó a Olha que había perdido un ojo mientras buscaba a Sasha.