Tanto el discurso de odio antisemita como antiislámico proliferan en internet

Nueva York- Al mismo tiempo, el uso de la etiqueta #DeathtoMuslims (#MuerteaLosMusulmanes) también se disparó en X y se compartió decenas de miles de veces , según un análisis de The New York Times.

Algunos de los mensajes antisemitas y antiislámicos han sido compartidos cientos de miles de veces y han recibido la misma cantidad de “me gusta”, a pesar de que parecen infringir las normas de las plataformas de redes sociales, muchas de las cuales prohíben la incitación al odio.

El contenido ha sido más prominente en X, según la Liga Antidifamación y otros investigadores. En un análisis realizado por la Liga Antidifamación de 162,958 publicaciones en X y 15.476 publicaciones en Facebook entre el 30 de septiembre y el 13 de octubre, el aumento del contenido antisemita en X superó con creces al de Facebook. Casi 2 millones de publicaciones con la etiqueta #IsraeliNewNazism (#NuevoNazismoIsraelí) aparecieron en X en ese período, y otros 40,000 mensajes con la etiqueta #ZionistsAreEvil (#LosZionistasSonMalvados) o#ZionistsAreNazis (#LosZionistasSonNazis).

Más de 46,000 publicaciones con la etiqueta #HitlerWasRight (#HitlerTeníaRazón) también aparecieron el mes pasado en X, según Memetica, una empresa de investigación digital. En meses anteriores, la etiqueta aparecía menos de 5,000 veces al mes. Otras dos etiquetas (#MuerteALosJudíos y #MuerteAJudíos) aparecieron más de 51,000 veces el mes pasado, frente a las 2,000 del mes anterior.

La etiqueta #LevelGaza (#DestruirGaza) apareció casi 3,000 veces en X en la semana posterior a los atentados del 7 de octubre, frente a menos de una docena en septiembre, según Memetica. También hubo miles de publicaciones en la plataforma con las etiquetas #MuslimPig (#CerdoMusulmán) y #KillMuslims (#AMatarMusulmanes).

Otros sitios, como TikTok y Facebook, también han registrado un aumento de la incitación al odio, pero estos eliminaron los contenidos que fueron denunciados, según los investigadores. La incitación al odio que se mantuvo en estos sitios fue a menudo más velada, como la tendencia en TikTok de utilizar “pintor austriaco” como un nombre clave para Adolf Hitler.

Un portavoz de TikTok declaró que los videos del “pintor austriaco” infringían las políticas de la aplicación y que los videos con esa etiqueta fueron eliminados después de que el Times se los señalara a la empresa. Entre el 7 y el 13 de octubre, añadió, TikTok retiró 730,000 videos por infringir las normas sobre incitación al odio.

X no respondió a la solicitud de comentarios. Meta, propietaria de Facebook, Instagram y WhatsApp, remitió a una entrada de su blog sobre cómo la empresa aplica sus políticas contra la incitación al odio.

Aplicaciones de mensajería como Telegram también se han utilizado para sembrar el odio en medio del conflicto. El 7 de octubre, un canal de Telegram vinculado a Hamás compartió una imagen de un parapente descendiendo con una bandera palestina y las palabras “Estoy con Palestina”. La imagen hacía referencia a los asesinos de Hamás que utilizaron parapentes para entrar al festival de música Nova en Israel, donde murieron más de 260 personas en los atentados del 7 de octubre.

En el transcurso de 24 horas, la imagen se compartió miles de veces en X, Instagram, Facebook y TikTok, según ActiveFence, una empresa de ciberseguridad que asesora a plataformas de redes sociales. Debajo de algunas de las publicaciones en Facebook e Instagram había comentarios como: “Deberían haber matado a más” y “Maten a más judíos”.

Telegram no respondió a una solicitud de comentarios.

Recientemente, en varios canales de extrema derecha, en Telegram y en 4chan, algunos usuarios han hablado de la guerra como una oportunidad para difundir sentimientos antisemitas entre personas que por lo general se encuentran en las antípodas ideológicas. Un canal de Telegram incluía instrucciones para que los usuarios de extrema derecha que propugnan el antisemitismo publicaran mensajes compasivos sobre la muerte de palestinos en Gaza con el fin de atraer a activistas de izquierda.

“Una vez que los lleves allí, culpas a los judíos”, escribió una persona.

Adi Cohen, director de operaciones de Memetica, dijo que el aumento de los mensajes antisemitas reflejaba una convergencia de objetivos tanto de los activistas de extrema derecha como los de extrema izquierda.

“Algunos de ellos dicen explícitamente que esta es una oportunidad para regodearse y celebrar el asesinato de judíos en internet”, declaró. “Están intentando atraer público a sus contenidos, y este es un momento de enorme crecimiento para ellos”. c.2023 The New York Times Company.

Por Sheera Frenkel and Steven Lee Myers, The New York Times.