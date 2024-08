Taylor Swift estuvo presente en las muñecas de los asistentes a la Convención Demócrata

Breker, quien vive en Fargo, Dakota del Norte, estaba a favor de que el presidente Joe Biden encabezara la candidatura demócrata, pero dijo que no se veía a sí misma ni a sus compañeras delegadas haciendo pulseras de la amistad para mostrar su apoyo. Cuando Harris entró en la contienda después de que Biden abandonó la candidatura, “la energía aumentó mucho”, dijo Breker y agregó que las pulseras de la amistad aprovechan “ ese poder femenino que Taylor Swift hace aflorar en las mujeres y que, sin duda, Kamala también está haciendo aflorar en las mujeres y las niñas ”.

Anderson Clayton, de 26 años, presidente del Partido Demócrata de Carolina del Norte y presidente de la delegación del estado en la convención, llevaba el martes pulseras de la amistad con su nombre y la palabra “ KHive ”, un apelativo que han adoptado los seguidores de Harris. Clayton, originario de Roxboro, Carolina del Norte, dijo que, aunque Swift podría haber inspirado un renovado interés por estos accesorios, desde entonces han sido “ adoptados por toda la generación joven, seas o no fan de Taylor Swift ”.

Un representante de Swift no respondió a una solicitud de comentarios.

El silencio de Swift sobre la contienda presidencial hasta ahora no ha impedido que personajes de ambos partidos asocien su nombre e imagen a las respectivas campañas. A principios de esta semana, el expresidente Donald Trump, oponente republicano de Harris, promocionó imágenes generadas por inteligencia artificial para sugerir falsamente que contaba con el apoyo de Swift. Y se creó un grupo llamado “Swifties for Kamala” con el fin de atraer a las seguidoras de la cantante para que apoyen a Harris .

Swift, que apoyó a Biden en las elecciones de 2020, aún no se ha pronunciado sobre las elecciones de 2024. Pero el suyo es uno de los apoyos de famosos más codiciados por la influencia que ejerce sobre sus seguidores. El año pasado, después de que Swift compartió una publicación en Instagram en la que pedía a la gente que se registrara a través del sitio http://Vote.org, la organización dijo que había recibido más de 35,000 registros .

Bayly Hoehne, estudiante de secundaria de Connecticut de 16 años y jefa de personal de Voters of Tomorrow, dijo que había observado una coincidencia en el entusiasmo por Swift y Harris entre los miembros de la Generación Z, incluidos algunos que, como ella, aún no pueden votar. La joven viajó en avión de Londres, donde había asistido a un concierto de la parte europea de la gira Eras de Swift, a Chicago para asistir a la convención.

Durante la convención, varios grupos tenían puestos para confeccionar pulseras de la amistad. Entre ellos ActBlue, la organización demócrata de recaudación de fondos; NextGen America, un grupo progresista centrado en la juventud, que llevó unas 89,000 cuentas a la convención, y Voters of Tomorrow, un grupo de izquierda que se centra en llegar a los miembros de la Generación Z, la cohorte que incluye a los votantes más jóvenes .

Otras empresas, como Social Currant, que facilita las relaciones entre grupos activistas y creadores en las redes sociales, regalaban pulseras de la amistad a los asistentes a la convención. Las versiones de Social Currant incluían frases como “salvemos la democracia” y “apoyando con todo a Walz”.

Vidyut Ghuwalewala, de 23 años, fundador de la empresa, comentó que, dado que las pulseras estaban hechas para regalarse, se habían convertido en una herramienta eficaz para difundir mensajes. “El objetivo es que te lleves dos: le das una a un amigo y te quedas con la otra”, explicó.

La nostalgia que pueden evocar las pulseras de la amistad contribuyó a ampliar su atractivo entre los seguidores de Swift: en sus conciertos, las pulseras se podían ver tanto en adultos como en niños. Sari Beth Rosenberg, de 49 años, profesora de secundaria en Nueva York y asesora principal de Voters of Tomorrow, pensó que las pulseras tuvieron repercusión en la convención por razones similares.

“He visto aquí, en la convención, a jóvenes y personas más grandes sentados unos junto a otros, haciendo pulseras de la amistad” relató Rosenberg. c.2024 The New York Times Company.

Por Rachel Janfaza, The New York Times.